58-летний Александр Цекало похудел на 10 килограммов из-за любви

Роман 58-летнего продюсера Александра Цекало и 28-летней актрисы Дарины Эрвин наделал немало шума в Сети. Светские сплетники долго обсуждали первый выход пары в свет, в процессе которого влюбленные вели себя как подростки, целуясь за столиком и вне зала. Многие отметили, как похорошелв последнее Александр. Секрет прост: ради любви он избавился от лишнего веса.

«Саша очень изменился в новых отношениях. Похудел заметно, сбросил около 10 килограммов. Как? Спорт — плавание и тренажеры, плюс правильное питание. Да и стимул отлично выглядеть рядом с молодой женой. Думаю, на текущих результатах он не остановится и полностью избавится от лишнего веса», — цитирует «СтарХит» источник из окружения пары.