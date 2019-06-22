Дарина Эрвин похвасталась роскошным подарком

Дарина не стала указывать, кто стал дарителем, но большинству ее подписчиков это очевидно: девушка из скромной семьи, которая приобрела известность благодаря громкому роману, то и дело публикует снимки с возлюбленным, который, судя по ним, души не чает в своей избраннице.