Дарина Эрвин похвасталась роскошным подарком

18 июня Дарина Эрвин отметила день рождения. 38-летняя актриса и художница наслаждалась обществом 58-летнего продюсера Александра Цекало, брак с которым наделал немало шума в Сети.
Несколькими днями позже брюнетка в своем Instagram похвасталась роскошным подарком.
Дарина не стала указывать, кто стал дарителем, но большинству ее подписчиков это очевидно: девушка из скромной семьи, которая приобрела известность благодаря громкому роману, то и дело публикует снимки с возлюбленным, который, судя по ним, души не чает в своей избраннице.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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