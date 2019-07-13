Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

Последние несколько недель в Сети обсуждают роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Пару видели на премьере спектакля «Земля Нод», и выглядели они скорее влюбленными, чем друзьями.
Занимающаяся разводом Нино Нинидзе опровергла роман с коллегой. Однако в «сториз» своего блога Максим Виторган опубликовал фото, на котором запечатлена его «возлюбленная».
Никаких комментариев в связи с фото артист не оставил. Как считаете вы, связывает ли пару нечто большее, чем просто дружба?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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