Максим Виторган подогрел слухи о романе с Нино Нинидзе

Последние несколько недель в Сети обсуждают роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе. Пару видели на премьере спектакля «Земля Нод», и выглядели они скорее влюбленными, чем друзьями.

Занимающаяся разводом Нино Нинидзе опровергла роман с коллегой. Однако в «сториз» своего блога Максим Виторган опубликовал фото, на котором запечатлена его «возлюбленная».