Александр Петров ушел от Ирины Станшенбаум к молодой актрисе

30-летний Александр Петров так и не дошел до загса с 27-летней Ириной Старшенбаум. Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма «Притяжение», вскоре у них начался бурный роман. Два года спустя пара объявила о помолвке, но несколько месяцев назад Александр ушел от Ирины, сообщает «Телепрограмма».