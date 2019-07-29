Александр Петров ушел от Ирины Станшенбаум к молодой актрисе

30-летний Александр Петров так и не дошел до загса с 27-летней Ириной Старшенбаум. Актеры познакомились в 2015 году на съемках фильма «Притяжение», вскоре у них начался бурный роман. Два года спустя пара объявила о помолвке, но несколько месяцев назад Александр ушел от Ирины, сообщает «Телепрограмма».
Теперь стало известно, что один из самых востребованных российских актеров встречается с 24-летней актрисой Стасей Милославской. Многие уверены, что именно она стала причиной разрыва отношений Петрова и Старшенбаум. Артисты информацию не комментируют.
Познакомились актеры во время съемок фильма «Стрельцов», в котором Александр и Стася сыграли мужа и жену. Стася уже следует за любимым на гастроли, и чувств они не скрывают.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Видео: youtube.com/ RU.TV
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