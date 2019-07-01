36-летняя ‎Светлана Лобода намекнула на скорую свадьбу?

В минувшие выходные популярная певица Светлана Лобода веселилась на свадьбе сестры. Там артистка поймала букет невесты.
«Вот такой сюрприз», — написала она в блоге.
Помня об известной примете, поклонники решили: скоро и сама Светлана выйдет замуж — и не просто так она рассказала об этом событии.
«Знак ли это», «ТИЛИ-ТИЛЬ)) Ждемс», «За Тиля точно выйдет!!!)», «Класс! За отца Тильды», «Давно пора немца окольцевать», «Очень ждем вашу свадьбу», «Вы будете самой красивой невестой», «С наступающим горько)))))», — обсуждают и заранее поздравляют они.
О романе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и популярной певицы Светланы Лободы судачат не первый год. Слухи о том, что их связывает нечто большее, чем деловые отношения, возникли еще в 2017-м. С рождением у яркой блондинки дочери страсти только накалились.
О том, кто отец ее ребенка, Лобода предпочитает не рассказывать. На вопрос корреспондента журнала «Жара» об отношениях со Светланой, Линдеманн однажды заявил: «Это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать».
Больше информации о личной жизни Светланы Лобды ищите здесь.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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