«Я люблю тебя»: Константин Богомолов признался в чувствах к Ксении Собчак и поделился нежным видео с ней

Напомним, Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом весной 2019 года, за несколько месяцев до этого пара объявила о своем решении расстаться, однако продолжить быть мамой и папой для общего сына Платона. Летом светские сплетники заподозрили Максима Виторгана в романе с коллегой — Нино Нинидзе. Константин Богомолов остался в хороших отношениях с бывшей супругой — Дарьей Мороз — они вместе принимают участие в жизни дочери Ани.