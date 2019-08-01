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«Я люблю тебя»: Константин Богомолов признался в чувствах к Ксении Собчак и поделился нежным видео с ней

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак
Константин Богомолов растрогал подписчиков.

Видео, которым поделился режиссер Константин Богомолов в своем блоге, очаровало его подписчиков. Тем более они обрадовались нежной фразе: «Я люблю тебя».

В течение долгого времени 44-летний режиссер и его 37-летняя муза скрывали свой роман, однако этим летом они все чаще намекают и открыто говорят о своих чувствах. В июне Собчак пригласила Богомолова на свое шоу. 23 июля Ксения поздравила Константина с днем рождения нежным видео.

Напомним, Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом весной 2019 года, за несколько месяцев до этого пара объявила о своем решении расстаться, однако продолжить быть мамой и папой для общего сына Платона. Летом светские сплетники заподозрили Максима Виторгана в романе с коллегой — Нино Нинидзе. Константин Богомолов остался в хороших отношениях с бывшей супругой — Дарьей Мороз — они вместе принимают участие в жизни дочери Ани.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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