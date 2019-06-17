Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вместе появились на обложке глянца

Слухи о романе телеведущей и режиссера ходили уже много месяцев, а открыто об их романе заговорили после драки Богомолова и Максима Виторгана – бывшего мужа Ксении.

В Сочи на «Кинотавр» влюбленные приехали вместе, но у каждого из них была своя программа. Однако на многих мероприятиях они бывали вместе.

И теперь их совместное фото появилось на обложке свежего номера журнала Hello! под заголовком «Пары "Кинотавра"».