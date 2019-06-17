Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вместе появились на обложке глянца

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать свои отношения: они появляются на светских мероприятиях, позируют фотографам, а несколько дней назад Собчак взяла интервью у Богомолова.
Слухи о романе телеведущей и режиссера ходили уже много месяцев, а открыто об их романе заговорили после драки Богомолова и Максима Виторгана – бывшего мужа Ксении.
В Сочи на «Кинотавр» влюбленные приехали вместе, но у каждого из них была своя программа. Однако на многих мероприятиях они бывали вместе.
И теперь их совместное фото появилось на обложке свежего номера журнала Hello! под заголовком «Пары "Кинотавра"».
Однако Ксения выразила недовольство тем, что их фото поставили на обложку глянца без согласования: «Вообще,мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения ,прежде чем ставить на обложку», - написала Собчак (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Уважаемая Ксения Анатольевна, вы вместе с Константином позировали нашему фотографу на публичном мероприятии. Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке. Эту обложку мы сделали с большой любовью к вам», - последовал ответ.
На что Собчак опять возразила: «Во-первых мы не позировали,а просто пришли вместе на мероприятие.мы не скрываемся ни от кого,но и не афишируем наши отношения. Во -вторых я сама была главным редактором много лет и точно знаю ,что фото на обложку всегда согласовываются с главными героями.Не правда ли? Даже если вы делаете что-то с любовью,нельзя это делать против воли. Мне кажется это неправильно по отношению к кому вы относитесь "с любовью"».
В Сети отметили, что Ксения с Константином похожи и выглядят мило. Другие пользователи написали, что можно было бы найти пару и покрасивей.
А вам нравятся Ксения и Константин?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, пресс-служба
Видео: Instagram
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