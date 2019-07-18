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«Да и как отбила-то? По-подлому!» Семен Слепаков сочинил поэму об Ирине Шейк и Леди Гаге

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гага

Фото: Instagram
Троллинг певицы россиянами достиг масштаба эпидемии.

На странице Леди Гаги в Instagram уже какой день не утихают обвинения в том, что она стала причиной разлада в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера. И, если раньше, гнев на певицу выплескивали поклонники супермодели, то со временем это все превратилось в настоящий троллинг.

Ради забавы русскоязычные пользователи стали оставлять смешные комментарии под постами Гаги, а после и вовсе просто общаться меж собой.

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Фото: Instagram

Присоединились к новому развлечению и российские знаменитости. А юморист Семен Слепаков, известный сатиричными стихами и песнями, сочинил поэму о Гаге-разлучнице.

«Мы гордились нашей красной девицей,

Нашею Иришкой Шайхлисламовой.

Что себе заполучила Брэдлика -

Ихнего плейбоя голливудского.

Гордостью сердца переполнялися,

Что, не устоял их добрый молодец,

Заприметив прелести Иришкины.

Но не дремлют ироды заморские,

Бьют по всем фронтам без исключения,

В том числе и подло, ниже пояса,

В самое святое и заветное.

Нанесли они удар коварнейший:

Леди Гага, с***а шелудивая,

Местная юродивая дурочка

У Иришки нашей, у красавицы

Брэдлика отбила вожделенного!»

Прочесть поэму целиком можно на странице Семена Слепакова в Instagram.

Леди Гага и Брэдли Купер

Подписчики отметили, что новое творение Слепакова гениально. А автору следует перевести свое творение на английский и отправить певице в личном сообщении.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Lady Gaga

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