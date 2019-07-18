«Да и как отбила-то? По-подлому!» Семен Слепаков сочинил поэму об Ирине Шейк и Леди Гаге

На странице Леди Гаги в Instagram уже какой день не утихают обвинения в том, что она стала причиной разлада в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера. И, если раньше, гнев на певицу выплескивали поклонники супермодели, то со временем это все превратилось в настоящий троллинг.
Ради забавы русскоязычные пользователи стали оставлять смешные комментарии под постами Гаги, а после и вовсе просто общаться меж собой.
Присоединились к новому развлечению и российские знаменитости. А юморист Семен Слепаков, известный сатиричными стихами и песнями, сочинил поэму о Гаге-разлучнице.
«Мы гордились нашей красной девицей,
Нашею Иришкой Шайхлисламовой.
Что себе заполучила Брэдлика -
Ихнего плейбоя голливудского.
Гордостью сердца переполнялися,
Что, не устоял их добрый молодец,
Заприметив прелести Иришкины.
Но не дремлют ироды заморские,
Бьют по всем фронтам без исключения,
В том числе и подло, ниже пояса,
В самое святое и заветное.
Нанесли они удар коварнейший:
Леди Гага, с***а шелудивая,
Местная юродивая дурочка
У Иришки нашей, у красавицы
Брэдлика отбила вожделенного!»
Подписчики отметили, что новое творение Слепакова гениально. А автору следует перевести свое творение на английский и отправить певице в личном сообщении.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Lady Gaga
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