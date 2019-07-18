«Да и как отбила-то? По-подлому!» Семен Слепаков сочинил поэму об Ирине Шейк и Леди Гаге

На странице Леди Гаги в Instagram уже какой день не утихают обвинения в том, что она стала причиной разлада в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера. И, если раньше, гнев на певицу выплескивали поклонники супермодели, то со временем это все превратилось в настоящий троллинг.

Ради забавы русскоязычные пользователи стали оставлять смешные комментарии под постами Гаги, а после и вовсе просто общаться меж собой.