Перри, Ребенок, Тернер и еще 20 звезд, ставших родителями этим летом
Фото: Globallookpress / face to face
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки и назвали имя малышки в конце августа. О радостном событии они рассказали организации ЮНИСЕФ. «Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум! Для нас большая честь сообщить о событии и пожелать радости Кэти Перри и Орландо Блуму», — говорилось в сообщении.
«Мы переполнены любовью и изумлением от от благополучного рождения нашей здоровой девочки, — прокомментировала пара. — Мы знаем, что нам повезло, и не у всех роды проходят так гладко, как у нас. Во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медработников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам. Как родители новорожденного, это разбивает нам сердце, мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо».
Александра Ребенок и Алексей Вертков
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
40-летняя звезда скандального сериала «Содержанки» Александра Ребенок в июле сообщила, что беременна, и уже 2 августа стало известно, что она стала мамой во второй раз. В Instagram актрисы появилось фото из роддома. «И вершина любви — это чудо великое — дети!», — подписала она снимок. Также у Александры Ребенок и ее супруга Алексея Верткова растет 3-летний сын Иван.
Софи Тернер и Ник Джонас
Фото: Globallookpress / face to face
Санса Старк из «Игры престолов» и участник группы Jonas Brothers — Софи Тернер и Джо Джонас — впервые стали родителями. Согласно информации издания TMZ, 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса у пары родилась девочка, которую назвали Вилла.
Юлия Липницкая
Фото: Instagram Юлии Липницкой
В конце июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая порадовала поклонников, разместив в своем блоге фото с мужем — фигуристом Владиславом Тарасенко — и новорожденной дочерью. «Каталина. Нам сегодня месяц», — написала она.
Сиара и Расселл Уилсон
Фото: Globallookpress / face to face
Певица Сиара стала мамой в третий раз. Об этом она объявила в блоге. «С днем рождения ВИН!!! Мамочка и папочка любят тебя! Вин Харрисон Вилсон. 23 июля 2020 г., 3,66 кг», — написала она под трогательным видео из родильного дома. Отец ребенка — игрок в американский футбол из команды Seattle Seahawks Рассел Уилсон.
Саша Зверева
Фото: Instagram Саши Зверевой
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз и показала в блоге несколько пронзительных кадров, сделанных во время домашних родов. Новорожденного сына пециа и блогер назвала Севастьяном. «Прошу любить и приветствовать! SEBASTIAN. Севастьян. Ну а по-русски просто Севка. Зацеловала бы!! Такое сладкое и складное счастье!», — написала молодая мама. ⠀
Лиа Мишель
Фото: DPA
Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель впервые стала мамой, несмотря на поставленный ей три года назад диагноз «поликистоз яичников». О пополнении в семье актрисы рассказали ее близкие: сын Лии и ее супруга Зенди Рича появился на свет 20 августа.
Гоар Аветисян
Фото: Instagram Гоар Аветисян
Звездный визажист Гоар Аветисян родила первенца и показала нежное фото с сыном-богатырем. «Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь. 4 кг счастья и нереальная любовь с первой секунды. Пожалуй, это лучший подарок на день рождения в моей жизни (он будет завтра, но мне уже все равно). Всем желаю испытать это счастье», — написала она.
Мэттью Беллами и Элль Эванс
Фото: Eastnews
Фронтмен популярной британской рок-группы Muse, 42-летний Мэттью Беллами поделился с поклонниками радостным известием — 7 июня его 30-летняя супруга Элль Эванс родила дочь. «Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года. На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама тоже отлично справилась с работой!» — подписал музыкант нежное фото с женой и новорожденной дочкой.
Клим Шипенко и Софья Карпунина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Режиссер скандального фильма «Текст» Клим Шипенко и актриса Софья Карпунина стали родителями во второй раз. «Добро пожаловать в мир, сынок! 11.06.2020», — подписала фотографии с малышом Карпунина.
Джуд Лоу
Фото: Globallookpress / face to face
Новости о том, что женившийся год назад актер и его избранница Филиппа Коэн ждут ребенка, появились в мае. Несколько бульварных изданий сообщили в августе о том, что британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Поводом послужили снимки папарацци, опубликованные сайтом Daily Mail. Фотографы запечатлели 47-летнюю звезду сериала «Молодой папа» и его 33-летнюю избранницу Филиппу Коэн на совместной прогулке по Лондону. Оба давно не выбирались в город. И, возможно, причина этого кроется в состоянии здоровья супруги актера — ее постройневшая фигура не оставляет сомнений в том, что она больше не беременна.
Валерий Сюткин
Фото: Eastnews
В начале августа 62-летний Валерий Сюткин удивил многих поклонников, став отцом в четвертый раз. В одной из московских клиник супруга певца родила сына. От первого брака у Сюткина есть дочь Елена, от второго — сын Максим. Виола Сюткина стала третьей супругой певца, в 1996 году у пары родилась дочь Виолетта.
Таисия Вилкова
Фото: Eastnews
Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова родила первенца в начале июля. Эту новость сообщила режиссер Оксана Карас на своей странице в Facebook: «Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка!! Огромное Счастье и Радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки — из Питера в Москву, к своим принцессам!».
Александра Бортич
Фото: Instagram Александры Бортич
О том, что Александра Бортич впервые стала мамой, сообщили в августе Telegram-каналы. «Уже как пару недель актриса пребывает в новом статусе», — сообщает источник. По слухам, Александра продолжала работать вплоть до самых родов, а после появления ребенка на свет сразу вышла из декретного отпуска. Сама она пока никак не комментирует информацию о пополнении.
Глеб Матвейчук
Фото: Eastnews
Актер и певец Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз. Избранница артиста Елена Глазкова родила сына. «#АлександрМатвейчук мы тебя очень ждали #дваждыпапа », — подписал Глеб снимок детских весов в роддоме.
Мишель Уильямс
Фото: DPA
Звезда фильмов «7 дней и ночей с Мэрелин» и «Горбатая гора» Мишель Уильямс и ее избранник — режиссер Томас Кайл тщательно оберегают личную жизнь. Но о том, что у них родился общий первенец, все же стало известно американской прессе.
Джамала
Фото: Instagram Джамалы
Победительница «Евровидения-2016» Джамала (Сусанна Джамаладинова) стала мамой во второй раз. Певица показала первое нежное фото из роддома и назвала редкое имя новорожденного сына. «Селям Алейкум! Добро пожаловать, мой второй принц Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш (по статистике, только 4% детей рождаются в прогнозируемую дату)», — написала она в Instagram.
Dj Smash
Фото: Instagram Dj Smash
В середине июгя Dj Smash и его жена Анастасия Кривошеева впервые стали родителями. О счастливом событии пара сообщила в своих блогах днем позже. «Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов чтобы передать наши эмоции, наверно я поделюсь этим с вами чуть позже. А пока хочу сказать спасибо моей любимой @anastasiakriv, ты волшебница», — написал новоиспеченный отец.
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт в середине августа опубликовали на своих страницах в Instagram фото новорожденной дочери, которое подписали так: «Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери Лайлы Марии Шварценеггер-Пратт. Мы очень счастливы и чувствуем себя невероятно благословленными! С любовью, Кэтрин и Крис».
Джессика Бил и Тимберлейк
Фото: Eastnews
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз — в июле у пары родился сын. О появлении нового человека в звездной семье сообщило издание Daily Mail. Вторая беременность Джессики Бил прошла тайно для поклонников пары. Последние фото в полный рост актриса публиковала в Instagram в марте, когда отмечала свой день рождения, а после делилась снимками, не демонстрирующими живот.
Принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де Осма
Фото: Eastnews
В семье младшего сына принца Эрнста Августа Ганноверского, родственника князя Монако Альбера II, и его супруги, бывшей модели из Перу Алессандры де Осма, случилось пополнение. У пары родились мальчик и девочка, которых назвали Николас и София.
Тревор Энгельсон
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Экс-муж Меган Маркл, 43-летний продюсер Тревор Энгельсон сообщил о том, что у него родился сын, фото которого он уже разместил в личном блоге. Первенца ему родила жена, нутрициолог и дочь мультимиллионера Трейси Курланд. «Добро пожаловать в этот мир, Форд Грейс Энгельсон! Оказалось, что 2020 год не так уж плох! Моя жена — героиня, а я самый счастливый парень на планете», — подписал он семейное фото с супругой и новорожденным малышом.
Фото: eastnews, globallookpress, instagram, getty, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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