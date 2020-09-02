Перри, Ребенок, Тернер и еще 20 звезд, ставших родителями этим летом

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки и назвали имя малышки в конце августа. О радостном событии они рассказали организации ЮНИСЕФ. «Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум! Для нас большая честь сообщить о событии и пожелать радости Кэти Перри и Орландо Блуму», — говорилось в сообщении.

«Мы переполнены любовью и изумлением от от благополучного рождения нашей здоровой девочки, — прокомментировала пара. — Мы знаем, что нам повезло, и не у всех роды проходят так гладко, как у нас. Во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медработников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам. Как родители новорожденного, это разбивает нам сердце, мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо».

Александра Ребенок и Алексей Вертков