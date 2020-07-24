34-летняя певица Сиара стала мамой в третий раз и показала нежное видео из роддома

Певица Сиара стала мамой в третий раз. Об этом она объявила в блоге.

«С днем рождения ВИН!!! Мамочка и папочка любят тебя! Вин Харрисон Вилсон. 23 июля 2020 г., 3,66 кг.», — написала она под трогательным видео из родильного дома.

Отец ребенка — 31-летний игрок в американский футбол из команды Seattle Seahawks Рассел Уилсон. С ним Сиара начала встречаться в 2015 году, пара поженилась в июле 2016 года в Великобритании. До свадьбы жених предложил невесте испытать отношения на прочность и до свадьбы отказаться от секса. Сейчас супруги воспитывают 2-летнюю дочь Сиенну и 5-летнего сына Фьюча Захир Уилберна, которого певица родила от рэпера Future (Нейведиуса Демана Уилберна), с которым жила вместе с января 2013 года.

О третьей беременности Сиара рассказала в конце января, показав красивое фото с животом. Первый сын певицы родился весом 4,3 кг., а дочь — 3,4 кг.