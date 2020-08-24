33-летняя звезда сериала «Хор» Лиа Мишель родила первенца
Фото: www.instagram.com/leamichele/
33-летняя звезда сериала «Хор» Лиа Мишель впервые стала мамой, несмотря на поставленный ей три года назад диагноз «поликистоз яичников». О пополнении в семье актрисы рассказали ее близкие: сын Лии и ее супруга Зенди Рича появился на свет 20 августа.
Лия сообщила о своем интересном положении всего за три месяца до родов. И за это время показала в Instagram лишь несколько фото с большим животом.
Пока неизвестно, как молодые родители назвали малыша, актриса также еще не показала его фото. Но это и неудивительно, она старается оберегать важные моменты в жизни от посторонних глаз.
Лиа Мишель и Зенди Рич сообщили о помолвке весной 2018 года, свадьба состоялась в марте 2019-го. До Зенди Лиа встречалась с коллегами по сериалу «Хор» Мэттью Морисоном, а после — с Кори Монтейтом. Также у нее был 2-летний роман с манекенщиком Мэттью Пэтсом.
Фото и видео: Instagram Лии Мишель
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