33-летняя звезда сериала «Хор» Лиа Мишель родила первенца

33-летняя звезда сериала «Хор» Лиа Мишель впервые стала мамой, несмотря на поставленный ей три года назад диагноз «поликистоз яичников». О пополнении в семье актрисы рассказали ее близкие: сын Лии и ее супруга Зенди Рича появился на свет 20 августа.

Лия сообщила о своем интересном положении всего за три месяца до родов. И за это время показала в Instagram лишь несколько фото с большим животом.