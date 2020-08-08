Супруга Джуда Лоу прогулялась по Лондону уже без беременного живота
Фото: Global Look Press
Несколько бульварных изданий сообщили на днях о том, что британский актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз. Поводом послужили снимки папарацци, опубликованные сайтом Daily Mail. Фотографы запечатлели 47-летнюю звезду сериала «Молодой папа» и его 33-летнюю избранницу Филиппу Коэн на совместной прогулке по Лондону. Оба давно не выбирались в город. И, возможно, причина этого кроется в состоянии здоровья супруги актера — ее постройневшая фигура не оставляет сомнений в том, что она больше не беременна.
Я рад новости о беременности, потому что счастлив быть с тем, кто приносит в мою жизнь столько радости, сколько в ней не было никогда. Мы здоровы, обеспечены, у нас хорошая семья, отношения с моими взрослыми детьми... А маленькие дети всегда приносят столько радости и веселья,
— высказывался Лоу о беременности возлюбленной в мае, когда ее положение стало известно общественности. Пока нет информации о том, родила ли Филиппа из первенца или же не смогла сохранить беременность. Пара не комментирует ситуацию.
Фото: Andrew Parsons/Global Look Press
Бизнес-психолог Филиппа Коэн покорила сердце Джуда Лоу еще в 2015 году. Их свадьба состоялась во Франции 4 года спустя. Свидетелем был 23-летний сын Джуда и его первой жены Сейди Рафферти. Друзья актера отмечают, что Лоу наконец-то счастлив и доволен отношениями. Их с Филиппой первенец должен был сделать актера отцом уже в шестой раз.
До Филиппы Лоу был женат всего раз — на актрисе Сейди Фрост. Пара прожила вместе 11 лет, у Сейди и Джуда родились трое детей, младшему из которых уже 17 лет. В 2003 году Сейди и Джуд расстались. У актера были многочисленные романы, в том числе с актрисой Сиенной Миллер. Он успел стать отцом в четвертый и пятый раз, но отношения со своими подругами Лоу оформлять не спешил.
Фото и видео: Andrew Parsons, Panoramic, Ray Tang, MediaPunch/face to face, Kento Nara, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press
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