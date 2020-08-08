Супруга Джуда Лоу прогулялась по Лондону уже без беременного живота

Бизнес-психолог Филиппа Коэн покорила сердце Джуда Лоу еще в 2015 году. Их свадьба состоялась во Франции 4 года спустя. Свидетелем был 23-летний сын Джуда и его первой жены Сейди Рафферти. Друзья актера отмечают, что Лоу наконец-то счастлив и доволен отношениями. Их с Филиппой первенец должен был сделать актера отцом уже в шестой раз.

До Филиппы Лоу был женат всего раз — на актрисе Сейди Фрост. Пара прожила вместе 11 лет, у Сейди и Джуда родились трое детей, младшему из которых уже 17 лет. В 2003 году Сейди и Джуд расстались. У актера были многочисленные романы, в том числе с актрисой Сиенной Миллер. Он успел стать отцом в четвертый и пятый раз, но отношения со своими подругами Лоу оформлять не спешил.