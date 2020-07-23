Снова беременна: звезда «Содержанок» Александра Ребенок показала сильно округлившийся живот
Фото: Instagram Александры Ребенок
В четверг, 23 июля, Александра Ребенок обрадовала своих поклонников, опубликовав обложку журнала «ОК!», для которой снялась с сильно округлившимся животом. Таким небанальным способом актриса сообщила миру о своей второй беременности.
«Я очень этого хотела, мы с Лешей этого хотели, потому что, когда ребенок с няней остается один, он с ней остается, а когда они вдвоем, они остаются вдвоем, и у них есть няня, которая за ними присматривает. Опять же, про комплекс вины, но я вижу, как ему не хватает общения, как ему хочется дружить. Я и сама выросла в семье с братом», — призналась она в интервью.
Две недели назад старшему сыну Александры Ребенок и Алексея Верткова Ивану исполнилось 3 года.
«С днем рождения любимый Иван)))) 3! Все впереди!!! А пока наслаждайся детством!))) А мы всегда поддержим тебя!!! Мама и Папа», — написала актриса тогда в блоге.
Редакция Passion.ru поздравляет пару!
Фото и видео: Instagram/@sasharebenok
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