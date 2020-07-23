Снова беременна: звезда «Содержанок» Александра Ребенок показала сильно округлившийся живот

«Я очень этого хотела, мы с Лешей этого хотели, потому что, когда ребенок с няней остается один, он с ней остается, а когда они вдвоем, они остаются вдвоем, и у них есть няня, которая за ними присматривает. Опять же, про комплекс вины, но я вижу, как ему не хватает общения, как ему хочется дружить. Я и сама выросла в семье с братом», — призналась она в интервью.

Две недели назад старшему сыну Александры Ребенок и Алексея Верткова Ивану исполнилось 3 года.