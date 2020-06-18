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39-летняя Мишель Уильямс тайно стала мамой во второй раз

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Мишель Уильямс

Фото: East News

Звезда фильмов «7 дней и ночей с Мэрелин» и «Горбатая гора» Мишель Уильямс и ее избранник — режиссер Томас Кайл тщательно оберегают личную жизнь. Но о том, что у них родился общий первенец, стало известно американской прессе.

Одна из самых закрытых звезд Голливуда — 39-летняя Мишель Уильямс тайно во второй раз стала мамой, сообщает издание USWeekly. Пока неизвестно, кто родился у актрисы и режиссера, и, скорее всего, эту информацию они будут сохранять в секрете так долго, как только смогут.

Мишель и Кайл познакомились во время съемок сериала «Фосси/Вердон». О своей помолвке они объявили в декабре 2019 года, а незадолго до рождения ребенка поженились. Этот факт они также постарались скрыть, но поклонники заметили у них обручальные кольца.

У Мишель Уильямс есть 14-летняя дочь Матильда, которую она родила от актера Хита Леджера. Их роман длился всего три года. В 2007-м они расстались, а еще через год он трагически погиб. Мишель тяжело переживала утрату и даже прервала съемки, когда узнала о смерти Хита.

Фото: East News

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