Принц Кристиан Ганноверский и Алессандра де Осма стали родителями двойни
Фото: Eastnews
32-летняя Алессандра родила супругу, 35-летнему принцу Кристиану Ганноверскому, мальчика и девочку, которых назвали Николас и София, сообщает издание Hola!. Отметим, что о скором пополнении в семье стало известно в марте этого года.
Младший сын принца Эрнста Августа Ганноверского принц Кристиан Ганноверский женился на своей давней возлюбленной, дизайнере и адвокате Алессандре де Осма после двенадцати лет отношений в ноябре 2017 года. Гражданская церемония бракосочетания состоялась в Лондоне в присутствии самых близких. На свадьбе присутствовала мать жениха Шанталь Хочули, его сестра — принцесса Александра Ганноверская, его брат — принц Эрнст Август Ганноверский с супругой Екатериной Малышевой, принц Андреа Казираги с супругой Татьяной Санто-Доминго, Шарлотта Казираги с бойфрендом Димитрием Рассамом, принц Пьер Казираги с супругой Беатрис Борромео и другие.
Фото: globallookpress, eastnews
Видео: youtube / Royal Fashion Channel
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