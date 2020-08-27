Кэти Перри и Орландо Блум впервые стали родителями и назвали имя малышки
Фото: Getty Images
35-летняя Кэти Перри и ее жених — 43-летний Орландо Блум впервые стали родителями, 26 августа у них родилась дочь. О радостном событии счастливые родители рассказали организации ЮНИСЕФ.
«Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум! Для нас большая честь сообщить о событии и пожелать радости Кэти Перри и Орландо Блуму», — говорится в сообщении.
«Мы переполнены любовью и изумлением от от благополучного рождения нашей здоровой девочки, — прокомментировали Кэти и Орландо. — Мы знаем, что нам повезло, и не у всех роды проходят так гладко, как у нас. Во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медработников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. С появлением COVID-19 жизнь многих новорожденных подвергается риску из-за отсутствия доступа к воде, мылу, вакцинам и лекарствам. Как родители новорожденного, это разбивает нам сердце, мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо».
Новоявленные родители поблагодарили ЮНИСЕФ за благотворительную деятельность по всему миру по улучшению ситуации с доступностью качественной медицины.
Фото: East News
В последние дни певица говорила подписчика, что устала от беременности, которая длилась больше 40 недель.
Кэти Перри и Орландо Блум встречаются четыре года, новорожденная малышка стала их первым общим ребенком. У актера есть 9-летний сын Флинн от экс-жены Миранды Керр.
Фото и видео: Instagram Кэти Перри, East News, Getty Images
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