Режиссер скандального фильма «Текст» Клим Шипенко и актриса Софья Карпунина стали родителями во второй раз

«Поздравляю, ура!», «Поздравляю, радость наша! Счастье! Только сегодня думала о том, когда. Умничка! Ура!», «Поздравляю, поздравляю! Какая радость, какой счастье! В семье замечательных людей еще один прекрасный человечек! Будьте здоровы и счастливы!», «Сонечка! Поздравляю тебя! Здоровья вам!», «Соня, Клим, поздравляю! Это чудо! Счастья вашей семье», «Сонечка, умничка. Будьте здоровы! Особые поздравления, счастливому отцу», — поздравили Соню и Клима подписчики.

У Шипенко и Карпуниной есть еще 6-летняя дочь Клементина, а у Клима от первого брака с актрисой Ксенией Буравской растет сын 12-летний сын Дилан.