Режиссер скандального фильма «Текст» Клим Шипенко и актриса Софья Карпунина стали родителями во второй раз
Фото: Starface
35-летняя актриса Соня Карпунина и 36-летний режиссер Клим Шипенко во второй раз стали родителями. У них родился сын. Имя мальчика родители пока не назвали, но молодая мать уже показала первые нежные фото из роддома.
Малыш родился богатырем — с весом 3,94 кг и ростом 55 см.
«Добро пожаловать в мир, сынок! 11.06.2020», — подписала фотографии Соня Карпунина.
«Поздравляю, ура!», «Поздравляю, радость наша! Счастье! Только сегодня думала о том, когда. Умничка! Ура!», «Поздравляю, поздравляю! Какая радость, какой счастье! В семье замечательных людей еще один прекрасный человечек! Будьте здоровы и счастливы!», «Сонечка! Поздравляю тебя! Здоровья вам!», «Соня, Клим, поздравляю! Это чудо! Счастья вашей семье», «Сонечка, умничка. Будьте здоровы! Особые поздравления, счастливому отцу», — поздравили Соню и Клима подписчики.
У Шипенко и Карпуниной есть еще 6-летняя дочь Клементина, а у Клима от первого брака с актрисой Ксенией Буравской растет сын 12-летний сын Дилан.
Фото: Instagram Сони Карпуниной, Starface
Видео: youtube-канал Новые трейлеры
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