Глеб Матвейчук стал отцом во второй раз: «Мы тебя очень ждали»

«Поздравляю с ЧУДОМ!!!», «Глеб!!!!! Ура! Поздравляю!!!!», « Богатырь!», «Урааа! Поздравляю! Будьте счастливы все вместе!», «Поздравляю вашу семью!», «Ого, сколько килограммов счастья ) поздравляю!!! Всем здоровья!», «Глебушка, поздравляю , дорогой!!! Какого богатыря родили!!!Дай Бог здоровья и радости!» — поздравляют новоиспеченного дважды отца друзья и поклонники.

Напомним, в 2018 году у Глеба Матвейчука и Елены Глазковой родилась дочь Алиса. Отметим, что, несмотря на то, что за несколько месяцев до рождения ребенка певец сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, пара до сих пор не узаконила отношения. Елена рассекретила вторую беременность в мае 2020 года, когда вместе с Глебом стала гостьей шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Ранее Глеб Матвейчук был женат на коллеге Анастасии Макеевой. В 2016 году супруги расстались спустя шесть лет брака.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям Глеба Матвейчука и Елене Глазковой с пополнением в семье!