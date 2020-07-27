Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила первенца

«Санса Старк» из «Игры престолов» и участник группы Jonas Brothers — Софи Тернер и Джо Джонас — впервые стали родителями. Согласно информации издания TMZ, 22 июля в одной из клиник Лос-Анджелеса у пары родилась девочка, которую назвали Вилла. Ни супруги, ни их официальные представители пока не подтвердили эту информацию.

О беременности актрисы таблоид Just Jared сообщил в феврале, информация также не была подтверждена. В мае актрису видели с заметно округлившимся животом.

О романе Софи и Джо стало известно в 2016 году, в октябре 2017 молодые люди сообщили о помолвке. Они поженились 1 мая в Лас-Вегасе.