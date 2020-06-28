Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

«Лёгких родов 🙏», «Поздравляю🙌🙌🙌 это прекрасно, Сашенька! Здоровья Вам и малышу», «Саша, я сегодня тоже родила сына 😍лёгких родов», «Гармонии в полете...мягкой встречи с новой вселенной…», «Сашенька, у вас родится красивая девочка)😚», «Мурашки по коже! Какое это чудо!», «Скоро-скоро появится малыш 😍 легких родов, Сашенька 💖», «Ура, пошёл процесс!!! Добро пожаловать в мир, новый человек», «Скоро будет солнышко в руках 🌸», «Самые необычные фотографии! Фотографии, передающие весь посыл происходящего!» — поддерживают многодетную маму подписчики.

Напомним, у Саши Зверевой есть 16-летняя дочь Василиса и 12-летний сын Макар от банкира Ильи, а также четырехлетний сын Лев от диджея Дмитрия Алмазова. В феврале 2020 года блогер и певица вышла замуж за своего избранника, американца Дэна Уолбрана, а через месяц после свадьбы сообщила об «интересном положении».