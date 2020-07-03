Звездный визажист Гоар Аветисян родила первенца и показала нежное фото с сыном-богатырем

Гоар Аветисян родила первенца. О том, что у нее наступил день родов визажист и блогер рассказала в социальной сети. И уже через несколько часов после первого видеосообщения, Гоар сообщила новость — она мама.

«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь. 4 кг счастья и нереальная любовь с первой секунды. Пожалуй, это лучший подарок на день рождения в моей жизни (он будет завтра, но мне уже все равно). Всем желаю испытать это счастье», — подписала она нежное фото с сыном.