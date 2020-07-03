Звездный визажист Гоар Аветисян родила первенца и показала нежное фото с сыном-богатырем
Фото: www.instagram.com/goar_avetisyan/
Гоар Аветисян родила первенца. О том, что у нее наступил день родов визажист и блогер рассказала в социальной сети. И уже через несколько часов после первого видеосообщения, Гоар сообщила новость — она мама.
«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь. 4 кг счастья и нереальная любовь с первой секунды. Пожалуй, это лучший подарок на день рождения в моей жизни (он будет завтра, но мне уже все равно). Всем желаю испытать это счастье», — подписала она нежное фото с сыном.
«Поздравляю, моя родная, долгих лет жизни ангелочку!», «Поздравляю! Пусть будет счастлив!», «Урааа! Поздравляю! Одним прекрасным армянином больше!», «Милая, какое же счастье! От всей души поздравляю тебя, пусть малыш живет под счастливой звездой и радует мамочку каждый день и час Ты умничка!», — поздравили Гоар в комментариях.
О том, что она находится в положении, Гоар объявила в конце января. Тогда она призналась, что исполнилась ее самая заветная мечта.
Фото и видео: Instagram Гоар Аветисян
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