Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт показали первое фото новорожденной дочери и назвали ее имя
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт опубликовали на своих страницах в Instagram фото новорожденной дочери, которое подписали так: «Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери Лайлы Марии Шварценеггер-Пратт. Мы очень счастливы и чувствуем себя невероятно благословленными! С любовью, Кэтрин и Крис».
Фото: Instagram Кэтрин Шварценеггер
Ранее радостную новость о пополнении в звездном семействе сообщил младший брат Кэтрин, Патрик Шварценеггер, которого папарацци поймали на рынке в Санта-Барбаре. «Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок», — отметил он в беседе с Entertainment Tonight, показывая пакет, перевязанный розовой лентой.
Напомним, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились в июне 2019 года. Торжественная церемония прошла на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в окружении близких родственников и друзей молодоженов. Невеста выбрала классическое пышное белое платье в пол, которое дополнила длинной фатой, а жених остановил свой выбор на темно-синем костюме. О грядущем пополнении в звездном семействе стало известно весной. Малышка является первенцем для Кэтрин, а ее отец, знаменитый актер Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. У Криса Пратта есть семилетний сын Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис.
Фото: instagram, globallookpress
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