Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт показали первое фото новорожденной дочери и назвали ее имя

Ранее радостную новость о пополнении в звездном семействе сообщил младший брат Кэтрин, Патрик Шварценеггер, которого папарацци поймали на рынке в Санта-Барбаре. «Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок», — отметил он в беседе с Entertainment Tonight, показывая пакет, перевязанный розовой лентой.

Напомним, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились в июне 2019 года. Торжественная церемония прошла на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в окружении близких родственников и друзей молодоженов. Невеста выбрала классическое пышное белое платье в пол, которое дополнила длинной фатой, а жених остановил свой выбор на темно-синем костюме. О грядущем пополнении в звездном семействе стало известно весной. Малышка является первенцем для Кэтрин, а ее отец, знаменитый актер Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. У Криса Пратта есть семилетний сын Джек от предыдущего брака с Анной Фэрис.