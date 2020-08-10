Звезда фильма «Я худею» Александра Бортич впервые стала мамой?
Фото: Instagram Александры Бортич
О том, что Александра Бортич впервые стала мамой еще несколько недель назад, сообщили Telegram-каналы «Время мочить манту» и «Героиня Татлера». «Уже как пару недель актриса пребывает в новом статусе», — сообщает источник. По слухам, Александра продолжала работать вплоть до самых родов, а после появления ребенка на свет сразу вышла из декретного отпуска. Сама она пока никак не комментирует информацию о пополнении.
Напомним, в феврале в СМИ появились сообщения о том, что Александра Бортич вышла замуж за Евгения Савельева, основателя школы ораторского искусства и сына руководителя инвестиционной группы AVS Group, члена Палаты представителей Заксобрания Свердловской области.
Ранее обсуждали беременность актрисы. Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении». На съемках YouTube-шоу «Comment out» звезда появилась в просторном пиджаке. В ходе эфира, когда гостья ведущий предположил, что гостья беременна и поздравил ее, на что она ответила: «Спасибо!». Однако пиджак, скрывающий заметно округлившийся живот, Саша снимать не стала, объяснив это тем, что у нее полные руки.
Фото: Instagram
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