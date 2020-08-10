Звезда фильма «Я худею» Александра Бортич впервые стала мамой?

Напомним, в феврале в СМИ появились сообщения о том, что Александра Бортич вышла замуж за Евгения Савельева, основателя школы ораторского искусства и сына руководителя инвестиционной группы AVS Group, члена Палаты представителей Заксобрания Свердловской области.

Ранее обсуждали беременность актрисы. Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники актрисы Александры Бортич давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении». На съемках YouTube-шоу «Comment out» звезда появилась в просторном пиджаке. В ходе эфира, когда гостья ведущий предположил, что гостья беременна и поздравил ее, на что она ответила: «Спасибо!». Однако пиджак, скрывающий заметно округлившийся живот, Саша снимать не стала, объяснив это тем, что у нее полные руки.