42-летний лидер группы Muse и его супруга стали родителями
Фото: Instagram/@mattbellamy
Фронтмен популярной британской рок-группы Muse, 42-летний Мэттью Беллами поделился с поклонниками радостным известием — 7 июня его 30-летняя супруга Элль Эванс родила дочь. «Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года. На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама тоже отлично справилась с работой!» — подписал музыкант нежное фото с женой и новорожденной дочкой.
Элль Эванс, в свою очередь, уточнила, что малышка родилась довольно крупной — ее рост 58 см и вес 4,082 кг (23 дюйма и 9 фунтов по американской системе мер длины и веса — прим.ред.).
Мэттью Беллами и Элль Эванс поженились в августе 2019 года. Супруга музыканта рассекретила свое «интересное положение» в феврале 2020 года. Стоит отметить, что для Элль новорожденная малышка стала первенцем, а у Мэттью есть старший сын Бингэм (2011) от актрисы Кейт Хадсон.
Фото: Instagram/@mattbellamy, @elloelle
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