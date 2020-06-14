42-летний лидер группы Muse и его супруга стали родителями

Фронтмен популярной британской рок-группы Muse, 42-летний Мэттью Беллами поделился с поклонниками радостным известием — 7 июня его 30-летняя супруга Элль Эванс родила дочь. «Ловелла Доун Беллами родилась в Лос-Анджелесе 7 июня 2020 года. На свет она появилась с точно такой же карантинной стрижкой, как у ее отца. Ее мама тоже отлично справилась с работой!» — подписал музыкант нежное фото с женой и новорожденной дочкой.