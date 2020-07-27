22-летняя Юлия Липницкая показала дочь и назвала ее имя
Фото: Instagram Юлии Липницкой
В понедельник, 27 июля, олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая порадовала поклонников, разместив в своем блоге фото с мужем — фигуристом Владиславом Тарасенко — и новорожденной дочерью.
«Каталина. Нам сегодня месяц», — написала она.
Фото: Instagram Юлии Липницкой
О том, что 22-летняя фигуристка ждет ребенка от коллеги, сообщил спортивный агент Андрей Митьков, и она это подтвердила. Спортсменка, предпочитающая держать детали своей личной жизни в тайне, была не слишком довольна шумихой, которую коллега создал своим неосторожным заявлением.
О завершении карьеры Юлия Липницкая сообщила в 2017 году. Позже она стала студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, организовала школу фигурного катания вместе с коллегой Еленой Ильиных, время от времени выступала в ледовых шоу.
Редакция Passion.ru поздравляет молодых родителей!
Фото и видео: Instagram/@sunnylipnitskaya
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