22-летняя Юлия Липницкая показала дочь и назвала ее имя

В понедельник, 27 июля, олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая порадовала поклонников, разместив в своем блоге фото с мужем — фигуристом Владиславом Тарасенко — и новорожденной дочерью.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — написала она.