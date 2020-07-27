passion.ru

22-летняя Юлия Липницкая показала дочь и назвала ее имя

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Юлия Липницкая

Фото: Instagram Юлии Липницкой

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой месяц назад и обрадовала поклонников фотографией с мужем и крохотной дочерью.

В понедельник, 27 июля, олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая порадовала поклонников, разместив в своем блоге фото с мужем — фигуристом Владиславом Тарасенко — и новорожденной дочерью.

«Каталина. Нам сегодня месяц», — написала она.

Фото: Instagram Юлии Липницкой

О том, что 22-летняя фигуристка ждет ребенка от коллеги, сообщил спортивный агент Андрей Митьков, и она это подтвердила. Спортсменка, предпочитающая держать детали своей личной жизни в тайне, была не слишком довольна шумихой, которую коллега создал своим неосторожным заявлением.

О завершении карьеры Юлия Липницкая сообщила в 2017 году. Позже она стала студенткой Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, организовала школу фигурного катания вместе с коллегой Еленой Ильиных, время от времени выступала в ледовых шоу.

Редакция Passion.ru поздравляет молодых родителей!

Фото и видео: Instagram/@sunnylipnitskaya

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!