38-летний Dj Smash впервые стал отцом и показал нежные фотографии из родильной палаты
Фото: Instagram Анастасии Кривошеевой
В четверг, 18 июня, Dj Smash и его жена Анастасия Кривошеева впервые стали родителями. О счастливом событии пара сообщила в своих блогах днем позже.
«Друзья! В нашей семье произошло маленькое чудо, которое скоро вырастет в большие чудеса. У нас родилась дочь! Нет таких слов чтобы передать наши эмоции, наверно я поделюсь этим с вами чуть позже. А пока хочу сказать спасибо моей любимой @anastasiakriv, ты волшебница», — написал новоиспеченный отец.
«Вчера мы с любимым @djsmash впервые стали родителями, самой сладкой девочки на свете. Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение- ретроградный Меркурий. Теперь у нас три близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно», — написала молодая мама под аналогичной фотографией.
Малышка появилась на свет в родильном доме ЕМС на улице Правды. Рост и вес девочки, а также ее имя родители пока не сообщили.
Dj Smash, в миру Андрей Ширман, познакомился с Анастасией Кривошеевой в 2011 году. На многих мероприятиях пара присутствовала вместе.
Редакция Passion.ru поздравляет молодых родителей!
Фото и видео: Instagram/@djsmash, Instagram/@anastasiakriv
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