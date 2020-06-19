38-летний Dj Smash впервые стал отцом и показал нежные фотографии из родильной палаты

«Вчера мы с любимым @djsmash впервые стали родителями, самой сладкой девочки на свете. Сами того не ожидая, приехав просто на осмотр, уже через 2 часа держали наше счастье на руках! Самое интересное, что накануне мы вдвоем не могли уснуть целую ночь, не понимая причины, у меня было только одно объяснение- ретроградный Меркурий. Теперь у нас три близнеца в семье, и мы чувствуем себя прекрасно», — написала молодая мама под аналогичной фотографией.

Малышка появилась на свет в родильном доме ЕМС на улице Правды. Рост и вес девочки, а также ее имя родители пока не сообщили.

Dj Smash, в миру Андрей Ширман, познакомился с Анастасией Кривошеевой в 2011 году. На многих мероприятиях пара присутствовала вместе.

Редакция Passion.ru поздравляет молодых родителей!