Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями

39-летний певец Джастин Тимберлейк и 38-летняя актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз — на этой неделе у пары родился сын. О появлении нового человека в звездной семье сообщает издание Daily Mail. Вторая беременность Джессики Бил прошла тайно для поклонников пары. Последние фото в полный рост актриса публиковала в Instagram в марте, когда отмечала свой день рождения, а после делилась снимками, не демонстрирующими живот. А пандемия коронавируса с последующей самоизоляцией «закрыла» семью в Монтане, позволив супругам не попадаться в объективы папарацци. По информации источника, сейчас новоиспеченным дважды родителям помогает мама актрисы Кимберли Бил.