Джастин Тимберлейк и Джессика Бил во второй раз стали родителями
Фото: MediaPunch/face to face/Globallookpress
39-летний певец Джастин Тимберлейк и 38-летняя актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз — на этой неделе у пары родился сын. О появлении нового человека в звездной семье сообщает издание Daily Mail. Вторая беременность Джессики Бил прошла тайно для поклонников пары. Последние фото в полный рост актриса публиковала в Instagram в марте, когда отмечала свой день рождения, а после делилась снимками, не демонстрирующими живот. А пандемия коронавируса с последующей самоизоляцией «закрыла» семью в Монтане, позволив супругам не попадаться в объективы папарацци. По информации источника, сейчас новоиспеченным дважды родителям помогает мама актрисы Кимберли Бил.
Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press
Напомним, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженились в октябре 2012 года спустя пять лет романа. В апреле 2015 года у пары родился первенец, которого назвали Сайлас Рэндалл. Несмотря на то, что в СМИ регулярно появляются слухи о проблемах в отношениях пары, а злые языки с завидным постоянством разводят супругов, похоже, семейный союз Джастина и Джессики от этого только крепнет.
Фото: Instagram/@jessicabiel, @justintimberlake, Globallookpress
Видео: Instagram/@jessicabiel
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