36-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала родила второго сына и назвала его редкое имя
Фото: Instagram Джамалы
36-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала (Сусанна Джамаладинова) стала мамой во второй раз. Певица показала первое нежное фото из роддома и назвала редкое имя новорожденного сына.
«Селям Алейкум! Добро пожаловать, мой второй принц Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш (по статистике, только 4% детей рождаются в прогнозируемую дату)», — написала Джамала в Instagram.
«Поздравляем, счастья малышу!», «Ееееее. Ура! Поздравляю!», «Счастья и здоровья маме и малышу», «Ура! Пусть растет здоровый и счастливый на радость маме и папе! Вам, родители, мудрости и терпения!», «Поздравляем! Крепкого здоровья принцу», «Пусть малыш растет здоровенький, счастливый», — написали Сусанне в комментариях.
У Джамалы и ее супруга Сеит-Бекира Сулейманова есть 2-летний сын Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. О том, что они ждут второго ребенка Сусанна с мужем сообщили в феврале, показав семейное фото, на котором у певицы уже был заметен живот.
Фото и видео: Instagram Джамалы
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