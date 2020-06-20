36-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала родила второго сына и назвала его редкое имя

36-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала (Сусанна Джамаладинова) стала мамой во второй раз. Певица показала первое нежное фото из роддома и назвала редкое имя новорожденного сына.

«Селям Алейкум! Добро пожаловать, мой второй принц Селим-Гирея Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малыш (по статистике, только 4% детей рождаются в прогнозируемую дату)», — написала Джамала в Instagram.