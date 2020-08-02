40-летняя звезда «Содержанок» Александра Ребенок во второй раз стала мамой

Всего неделю назад 40-летняя звезда скандального сериала «Содержанки» Александра Ребенок сообщила, что ждет второго малыша, и уже 2 августа сообщила в соцсети, что стала мамой во второй раз.

В Instagram актрисы появилось фото из роддома. «И вершина любви — это чудо великое — дети!», — подписала она снимок.