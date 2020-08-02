40-летняя звезда «Содержанок» Александра Ребенок во второй раз стала мамой
Фото: www.instagram.com/sasharebenok/
Всего неделю назад 40-летняя звезда скандального сериала «Содержанки» Александра Ребенок сообщила, что ждет второго малыша, и уже 2 августа сообщила в соцсети, что стала мамой во второй раз.
В Instagram актрисы появилось фото из роддома. «И вершина любви — это чудо великое — дети!», — подписала она снимок.
В комментариях актрису поздравили с рождением дочери. «С новорожденной вас», «Сашенька, ураааа! Поздравляю с главным годом», «Саша, поздравляю вас с Лешей! Здоровья вам всем!», «Круто как! Поздравляю вас. Всем здоровья!», «Поздравляю! Здоровья и счастья маме и малышке!», «Александра и Алексей! Храните Божий дар! Здоровья Вам и малышу! И много любви и счастья!», «Саша! С главным днем, мама! Здоровья и сладких снов вам», «Сашенька, поздравляю! Будьте здоровы», — написали в комментариях молодой матери.
У Александры Ребенок и Алексея Верткова растет еще 3-летний сын Иван.
Фото и видео: Instagram Александры Ребенок
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