Бывший муж Меган Маркл впервые стал отцом и показал фото с женой и новорожденным

Напомним, что Тревор Энгельсон сыграл пышную свадьбу с наследницей 200-миллионного состояния в мае прошлого года. Торжество прошло в два этапа: накануне Тревор в розовом костюме и Трейси в простом платье веселились с друзьями, поглощая блюда мексиканской кухни. А на второй день, 11 мая, они облачились в более традиционные наряды и предстали перед алтарем на одном из пляжей Калифорнии, где обменялись кольцами и клятвами любви. О том, что пара готовится к рождению первенца, стало известно в апреле этого года.

Тревор Энгельсон — бывший муж Меган Маркл. Они состояли в браке с 2011 по 2013 год. После развода Меган стала невестой, женой, а позже — матерью сына принца Гарри. Сейчас Энгельсон и Маркл не поддерживают отношения.