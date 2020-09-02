«Слишком много любви»: Саша Бортич впервые показала сына на нежном семейном фото
Фото: Instagram Саши Бортич
Саша Бортич опубликовала в Instagram семейное фото с возлюбленным Евгением Савельевым и сыном, которого назвала своим менем. «Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля. Невероятная красота в кадре — заслуга команды мечты! Оххх, сердечко колотится. Короче, всем привет», — подписала актриса трогательный кадр.
Фолловеры начали в комментариях поздравлять Александру с таким очаровательным пополнением в семействе: «Любовь», «Прекрасные!!!», «Ааааа!!! Сашенька!!», «Поздравляю с рождением чудесного малыша», «Я уже его так люблю!», «Поздравляю вас, огромного счастья», «Урааа! Саша! Поздравляююю», «Есть любовь сильнее? Нет! Всех целую и обнимаю», «Шикарные, любимые».
Напомним, в феврале в СМИ появились сообщения о том, что Александра Бортич вышла замуж за Евгения Савельева, основателя школы ораторского искусства и сына руководителя инвестиционной группы AVS Group, члена Палаты представителей Заксобрания Свердловской области. Ранее обсуждали беременность актрисы. Свободная одежда, «особенный взгляд» — поклонники давно начали подозревать, что она находится в «интересном положении». На съемках YouTube-шоу «Comment out» звезда появилась в просторном пиджаке. В ходе эфира, когда гостья ведущий предположил, что гостья беременна и поздравил ее, на что она ответила: «Спасибо!». Однако пиджак, скрывающий заметно округлившийся живот, Саша снимать не стала, объяснив это тем, что у нее полные руки. В августе появились сообщения о том, что Бортич впервые стала мамой.
Фото: Instagram
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