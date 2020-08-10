Ставший отцом в четвертый раз Валерий Сюткин показал беременную супругу: «Спасибо, моя Любовь»

9 августа стало известно, что у Валерия и Виолы Сюткиных родился сын. Супруги тщательно скрывали грядущее пополнение, поэтому теперь, после рождения мальчика, опубликовали нежные снимки Виолы в ожидании малыша. «Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь! @violaviva С Днём Рождения, СЫН!» — подписал публикацию в Instagram новоиспеченный отец.

«Второй счастливый день в моей жизни!Добро пожаловать в этот мир, наш сынок! #сюткины#сын @syutkin_valeriy» — подписала эти же кадры Виола.