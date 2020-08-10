Ставший отцом в четвертый раз Валерий Сюткин показал беременную супругу: «Спасибо, моя Любовь»
Фото: nstagram/@violaviva
9 августа стало известно, что у Валерия и Виолы Сюткиных родился сын. Супруги тщательно скрывали грядущее пополнение, поэтому теперь, после рождения мальчика, опубликовали нежные снимки Виолы в ожидании малыша. «Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь! @violaviva С Днём Рождения, СЫН!» — подписал публикацию в Instagram новоиспеченный отец.
«Второй счастливый день в моей жизни!Добро пожаловать в этот мир, наш сынок! #сюткины#сын @syutkin_valeriy» — подписала эти же кадры Виола.
«Ааааа!!! Какая прекрасная новость, поздравляю», — радуется Светлана Бондарчук.
«Ура!!!!!!! Поздравляем!!!!! Так рады за вас!!!» — поздравляет коллегу Валерия.
«Ураааа! Наконец-то! Поздравляем!!! Добро пожаловать в этот мир!!! Ну и приятно, что в полку августовских львов прибыло) привет маленькому львёнку», — написала Юлия Проскурякова.
«Солнышко мое! Ну, нет слов! Поздравляю вас, мои родные!» — комментирует Инна Маликова.
«Вот это радость!» — пишет Марина Газманова. «Наши самые искренние поздравления! Всех благ сынуле», — поздравляет Денис Клявер.
Новорожденный малыш стал четвертым ребенком для Валерия Сюткина. От первого брака у певца есть дочь Елена, от второго — сын Максим. В 1994 году Виола Сюткина стала третьей супругой певца, двумя годами позднее у пары родилась дочь Виолетта.
Редакция Passion.ru поздравляет Валерия и Виолу Сюткиных!
Фото: Instagram/@syutkin_valeriy, @violaviva
Видео: Instagram/@syutkin_valeriy
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