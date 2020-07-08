Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова родила первенца

Новость о том, что звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова сыграла свадьбу в разгар пандемии коронавируса, вызвала бурное обсуждение на некоторых ресурсах. Актриса не устает удивлять: менее чем через четыре месяца после этого счастливого события она стала мамой!

Эту новость сообщила режиссер Оксана Карас на своей странице в Facebook: «Вчера у наших любимых друзей Семена Серзина и Таисии Вилковой родилась дочка!! Огромное Счастье и Радость! Когда это случилось, Сеня как раз снимался у нас и быстро умчался со съемочной площадки — из Питера в Москву, к своим принцессам!»

Таисия, как и ее дочь, появилась на свет в творческой семье продюсера Дарьи Гончаровой и актера Александра Вилкова. Она стала актрисой, когда ей было 7 лет, а в 2012 снялась в принесшем ей настоящую популярность сериале «Деффчонки». Семен Серзин мог запомниться широкому зрителю ролью в фильме «Петровы в гриппе».

Редакция Passion.ru поздравляет пару!