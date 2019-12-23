Юлия Началова, Алла Вербер, Марк Захаров и другие звезды, ушедшие из жизни в 2019 году
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Фото: Starface
Юлия Началова
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
16 марта пришла печальная новость — не стало 38-летней певицы Юлии Началовой. Певица умерла на 39-м году жизни. Ходили слухи, что она попала в больницу из-за сильного стресса, вызванного повесткой в суд по иску ее бывшего гражданского мужа Александра Фролова. Кроме того, ранее неудачная пластика груди едва не стоила Юлии Началовой жизни: импланты не прижились, а затем началось заражение крови. Певица едва не умерла, а теперь ей приходится соблюдать строгую диету. Дело в том, что опасные изменения в организме привели к нарушению функции почек и возникновению подагры. Периодически у Началовой случались обострения. Смерть певицы стала настоящей трагедией не только для ее друзей и близких, но и для многочисленных поклонников и коллег.
Алла Вербер
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
В конце лета фэшн-директор ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла во время отдыха в Италии. Представители бизнес-леди сделали официальное заявление на ее странице в Instagram: «Доброе утро, дорогие подписчики! Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер — менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим».
Марк Захаров
Фото: Global Look Press / Natalia Shakhanova
28 сентября ушел из жизни великий советский и российский режиссер и театральный деятель Марк Захаров. Марк Анатольевич занимал пост художественного руководителя театра Ленком с 1973 года. За годы театральной деятельности он поставил более пятидесяти спектаклей. Кроме того, Марк Захаров является режиссером таких культовых советских фильмов, как «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви».
Мари Фредрикссон
Фото: Global Look Press / Fryderyk Gabowicz
Cолистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в начале декабре после многолетней борьбы с раком мозга. Смерть певицы подтвердил ее менеджер Мари Димберг. «С большой грустью мы объявляем, что одна из наших любимых артистов ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», — заявила Димберг. Второй участник легендарного дуэта Roxette Пер Гессле признался, что его жизнь больше никогда не будет прежней. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — сказал он. Рак мозга у Мари Фредрикссон диагностировали в 2002 году. После того, как у Мари возникли проблемы с памятью и передвижением, медики посоветовали ей воздержаться от гастролей, и Roxette объявил об их прекращении в 2016 году. Мари и Пер создали Roxette в 1986 году. Всего три года спустя мирровую известность им принесла песня The Look.
Юрий Лужков
Фото: Global Look Press / Viktor Chernov
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков умер в 83 года в немецкой клинике в начале декабря. Смерть своего предшественника подтвердил Сергей Собянин. В Twitter мэр Москвы написал: «Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким». Юрий Лужков был мэром Москвы в 1992-2010 годах. В 2016 году Владимир Путин наградил Юрия Лужкова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Элина Быстрицкая
Фото: Eastnews
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая ушла из жизни в возрасте 91 года. В 1958 году Элина Быстрицкая пришла в Малый театр, в котором осталась до конца жизни. На театральной сцене актриса исполнила десятки ролей и снялась в 30 фильмах, каждый из которых входит в фонд классики кинематографии. Среди них – «Тихий Дон», в котором Быстрицкая исполнила роль Аксиньи, «Добровольцы», «Русский сувенир», «Неоконченная повесть», «Негасимое пламя» и другие. Последней ее киноработой стал сериал 2011 года «Бабье лето». Элина Быстрицкая — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени, ордена «Знак Почета».
Владимир Этуш
Фото: Global Look Press / Lev Sherstennikov
Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни минувшей весной. Ранее актер пережил обширный инфаркт, в больницу его увозили без сознания. Владимир Абрамович преподавал в училище имени Щукина, играл не только в театре, запомнился ролями в фильмах «Адмирал Ушаков», «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключений Буратино».
Питер Линдберг
Фото: Global Look Press / Federico Gambarini
3 сентября ушел из жизни легендарный фотограф Питер Линдберг, работавший с самыми известными супермоделями и сотнями голливудских знаменитостей. О смерти Питера Диндберга сообщили на его странице в Instagram: «С большой грустью мы сообщаем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет. У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Жереми, Симон, Иосиф и семь внуков. Он оставил после себя большую пустоту». Линдберг сотрудничал с ведущими мировыми глянцевыми изданиями. Снимал таких звезд, как Анджелина Джоли, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и других звезд первой величины. Линдберг был единственным фотографом известных календарей Pirelli, на страницы которого приглашали самых ярких и значимых знаменитостей. Одной из последних работ Питера Линдберга стала обложка сентябрьского номера Vogue UK, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл.
Кит Флинт
Фото: Eastnews
Лидер группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет минувшей весной. Музыкант был найден бездыханным в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. В 1990 году Кит сначала стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestarter и Breathe.
Децл
Фото: Instagram
В ночь на 3 февраля известный рэпер Децл скончался в гримерке после клубного выступления в Ижевске. Спустя месяц медики объяснили, что послужило причиной этой трагедии. Судебно-медицинская экспертиза установила, что молодой мужчина скончался из-за острой сердечной недостаточности. В 2000 году Кирилл Толмацкий (настоящее имя артиста) выпустил дебютный альбом «Кто? ты», который разошелся тиражом более миллиона экземпляров. Позже рэпер записал еще несколько альбомов, последним стал «Неважно, кто там у руля».
Сергей Доренко
Фото: Global Look Press / Maxim Burlak
Известный журналист Сергей Доренко 9 мая пережил клиническую смерть. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти его. Сообщение о ДТП на Садовом кольце поступило в экстренные службы в 18.20. Приехавшая бригада медиков констатировала клиническую смерть. Как сообщил телеграм-канал Mash, Доренко ехал на мотоцикле марки «Триумф» в Москве. Внезапно ему стало плохо, он не смог справиться с управлением и упал. Дальше по инерции он пролетел до отбойника на противоположной стороне дороги. Сергею Доренко было 59 лет. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», продюсер, журналист, радиоведущий Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Работал переводчиком с иностранными делегациями. На телевидение пришел в апреле 1985 года. Работал на Центральном телевидении, был ведущим таких популярных программ, как «120 минут», «Новости», «Подробности», «Версии» на разных каналах. До последнего времени вел авторский канал на youtube.
Патрик-Луи Виттон
Фото: Getty
Создатель культовых сумок на все времена Патрик-Луи Виттон умер в возрасте 68 лет в минувшем ноябре. Новость о печальном событии опубликовали в Instagram-аккаунте модного Дома. «С глубокой грустью мы вынуждены сообщить о смерти Патрика Луи-Виттона. Выражаем наши соболезнования его семье, в частности, его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, и внукам. Патрик-Луи последовал семейной традиции, присоединившись к мастерской в 1973 году как ремесленник. Его знания и страсть к созданию чемоданов сформировали новую эстетику путешествия», – прокомментировали представители бренда.
Бэй Юймин
Фото: Global Look Press / www.imago-images.de
В США в возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения, лауреат Притцкеровской премии, создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин (аналог Нобелевской премии в архитектуре, - прим. ред.). Бэй Юймин прославился как создатель пирамиды Лувра, которая служит главным входом в музей. Пирамиду строили в 1985-1989 годах. Она стала символом Парижа наравне с Эйфелевой башней. Он также был автором проектов Художественного музея Индианского университета, Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, Музея исламского искусства в Катаре, Майами-тауэра и десятков других крупных строений.
Эдуард Успенский
Фото: Global Look Press / Maxim Burlak
Эдуард Успенский умер в Москве на 81-м году жизни минувшим летом. Российские поклонники творчества писателя называют его «папой» крокодила Гены и Чебурашки. Также он написал «Дядя Федор, пес и кот», «Вниз по волшебной реке», «Гарантийные человечки» и не раз писал сценарии мультфильмов.
Алексей Леонов
Фото: Eastnews
Космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос, скончался в Москве в октябре. Алексей Архипович ушел из жизни 11 октября, эту информацию подтвердила помощница дважды героя Советского Союза, сообщает ТАСС.
Жак Ширак
Фото: Global Look Press / SVEN SIMON
Экс-президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет в начале осени. О смерти политика сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на членов его семьи. «Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — рассказал зять Жака Ширака Фредерик Сала-Бару. Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.
Екатерина Дурова
Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova
13 декабря стало известно, что единственная дочь народного артиста СССР Льва Дурова — актриса Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет. Печальную новость сообщил Театр на Малой Бронной, где актриса служила последние годы. Екатерина Дурова родилась в семье актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко 25 июля 1959 года. Окончила ГИТИС. Служила в Театре на Таганке, в Театре на Малой Бронной. Снялась в 30 фильмах, самые известные из них «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Поклонник».
Анна Карина
Фото: Eastnews
15 декабря пришли печальные известия из Франции. AFP сообщило, что на 80-м году ушла из жизни известная актриса Анна Карина. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Анна Карина – творческий псевдоним датчанки Ханны Карин Бларке Байер, который она взяла по совету Коко Шанель. В 1958 году Ханна переехала в Париж, где ее заметил известный режиссер Жан-Люк Годар. В 1961 году на экраны вышла первая совместная работа Жана-Люка и Анны «Женщина есть женщина», за роль в которой Анна удостоилась премии «Серебряный медведь». Партнерами актрисы в этой картине стали Жан-Клод Бриали и Жан-Поль Бельмондо, а автором музыки выступил Мишель Легран. Жан-Люк Годар был удостоин специального приза «Серебряный медведь» за этот фильм. В фильмографии Анны Карины более сорока картин, актриса работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти, Райнер Фассбиндер, Марта Месарош, Аньес Варда, однако наибольшую известность ей принесло сотрудничество с Жаном-Люком Годаром.
Франко Дзеффирелли
Фото: DPA
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер на 97-м году жизни в июне. «Франко Дзеффирелли умер сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла. Известно, что Франко Дзеффирелли ушел из жизни после продолжительной болезни. Свои последние часы мэтр провел в окружении приемных сыновей. Фильмы Дзеффирелли «Травиата» и «Ромео и Джульетта» были номинированы на премию Оскар. Кроме того, «Травиата» была удостоена премии BAFTA. В 1977 году Франко Дзеффирелли был награжден орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой», в 2003 году режиссер получил золотую медаль «За вклад в развитие культуры и искусства». Отметим, что Дзеффирелли стал первым гражданином Италии, получившим титул почетного Рыцаря-Командора ордена Британской империи.
Вилли Токарев
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Певец Вилли Токарев умер на 84-м году жизни минувшим летом. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Токарев считался звездой русского шансона. Среди наиболее известных его работ «Небоскреб», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая» и многие другие.
Рутгер Хауэр
Фото: Global Look Press / imago stock
75-летний Рутгер Хауэр умер после непродолжительной болезни в июле. Незадолго до этого пожилой мужчина серьезно заболел. Агент актера Стив Кенис подтвердил эту информацию изданию Variety. Рутгер Хауэр родился 23 января 1944 года в Нидерландах, в 1962-м юноша поступил в театральный институт, далее продолжил обучение в актерской школе в Амстердаме, служил в Королевском театре, впервые сыграл в кино в 1968 году. Российским зрителям Рутгер Хауэр запомнился ролью лидера отряда репликантов Роя Бэтти в фильме «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта. Всего на счету актера более 150 ролей, в том числе в фильмах «Слепая ярость», «Город грехов», «Бэтмен: Начало», «Барбаросса», «Достучаться до небес», «Бомж с дробовиком», «Побег из Собибора».
Фото и видео: instagram
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