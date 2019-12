Юлия Началова, Алла Вербер, Марк Захаров и другие звезды, ушедшие из жизни в 2019 году

Лидер группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет минувшей весной. Музыкант был найден бездыханным в своем доме в городе Данмоу в графстве Эссекс. В 1990 году Кит сначала стал танцором электронной группы The Prodigy, основанной Лиэмом Хоулеттом. Впоследствии Флинт стал основным вокалистом коллектива. Он исполнял самые знаменитые композиции The Prodigy — Firestarter и Breathe.

Децл