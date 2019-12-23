Юлия Началова, Алла Вербер, Марк Захаров и другие звезды, ушедшие из жизни в 2019 году

Cолистка группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в начале декабре после многолетней борьбы с раком мозга. Смерть певицы подтвердил ее менеджер Мари Димберг. «С большой грустью мы объявляем, что одна из наших любимых артистов ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», — заявила Димберг. Второй участник легендарного дуэта Roxette Пер Гессле признался, что его жизнь больше никогда не будет прежней. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — сказал он. Рак мозга у Мари Фредрикссон диагностировали в 2002 году. После того, как у Мари возникли проблемы с памятью и передвижением, медики посоветовали ей воздержаться от гастролей, и Roxette объявил об их прекращении в 2016 году. Мари и Пер создали Roxette в 1986 году. Всего три года спустя мирровую известность им принесла песня The Look.

Юрий Лужков