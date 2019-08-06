Фэшн-директор ЦУМ Алла Вербер умерла во время отдыха в Италии

Во вторник, 6 августа, российские СМИ сообщили о смерти fashion-директора ЦУМ и вице-президента Mercury Аллы Вербер. Бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая подтвердила эту информацию в беседе с РБК.
Женщина отдыхала в Италии (геолокация ее последнего поста в Instagram — Форте-деи-Марми в Тоскане — подтверждает это). Согласно сообщению инсайдера, Вербер была госпитализирована в одну из больниц страны, однако спасти пациентку врачам не удалось.
21 мая Алла отметила 61-летие.
Причиной ее смерти называют инфаркт. В июне 2015 года в беседе с редактором Forbes бизнес-леди рассказала, что боролась с раком на протяжении пяти лет.
Алла Вербер внесла весомый вклад в развитие fashion-индустрии в России. Благодаря ей в магазинах страны появилось большинство люксовых брендов.
Passion.ru выражает свои соболезнования родным и близким Аллы, в особенности ее маме и дочери.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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