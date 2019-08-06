Фэшн-директор ЦУМ Алла Вербер умерла во время отдыха в Италии

Во вторник, 6 августа, российские СМИ сообщили о смерти fashion-директора ЦУМ и вице-президента Mercury Аллы Вербер. Бывший главный редактор российского Vogue Алена Долецкая подтвердила эту информацию в беседе с РБК.

Женщина отдыхала в Италии (геолокация ее последнего поста в Instagram — Форте-деи-Марми в Тоскане — подтверждает это). Согласно сообщению инсайдера, Вербер была госпитализирована в одну из больниц страны, однако спасти пациентку врачам не удалось.

21 мая Алла отметила 61-летие.