Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет

Сегодня, 16 марта, пришла печальная весть о том, что 38-летней Юлии Началовой не стало. Об этом сообщил источник портала Super.ru. Родные и близкие находились рядом с певицей. Пиар-директор певицы подтвердила информацию о смерти артистки: «ЧАС НАЗАД ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ НАШЕЙ ЮЛИ».
В последние месяцы Юлия жила только с 12-летней дочерью Верой от брака с футболистом Евгением Алдониным, бойфренда у нее не было. Ходили слухи, что она попала в больницу из-за сильного стресса, вызванного повесткой в суд по иску ее бывшего гражданского мужа Александра Фролова. Экс-влюбленные не поделили большую квартиру в Москве.
Passion.ru соболезнует родным Юлии Началовой.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomohov, Gennadii Sergeev, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram