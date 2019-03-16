Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет

В последние месяцы Юлия жила только с 12-летней дочерью Верой от брака с футболистом Евгением Алдониным, бойфренда у нее не было. Ходили слухи, что она попала в больницу из-за сильного стресса, вызванного повесткой в суд по иску ее бывшего гражданского мужа Александра Фролова. Экс-влюбленные не поделили большую квартиру в Москве.

Passion.ru соболезнует родным Юлии Началовой.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Anatoly Lomohov, Gennadii Sergeev, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram