Пугачева, Баста, Тимати и другие звезды выразили соболезнования родным и поклонникам Децла

В Сети не утихает обсуждение очень печальной новости — ухода из жизни после сердечного приступа Кирилла Толмацкого, рэп-артиста, известного под псевдонимами Децл и Le Truk. Множество звезд уже выразили свою скорбь — знакомых с рэпером лично и тех, кто рос под его композиции.
«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — так эмоционально высказалась Алла Борисовна Пугачева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Ей вторит внук Никита Пресняков: «До сих пор не могу поверить в произошедшие... еще недавно Кириха заходил ко мне в гости... а когда мне было 12 лет, Кирилл устроил меня в школу Брэйкдэнца. В 11 лет я затер его альбом «Кто Ты?» до дыр и кроме него ничего не слушал, выучил каждую строку каждого трека... начал носить широкие джинсы, балахоны, хотел стать репером... та самая эра до того как я услышал тяжелую музыку... R.I.P. Децл».
«Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — подписал фото Децла его коллега Баста (ссора и судебные разбирательства рэперов какое-то время назад широко обсуждались в Сети).
«Какие у нас складывались отношения и почему, уже не так важно. История распорядилась так, что в 99г мы оказались в какой-то роли пионерами этого жанра. Я до сих пор с трудом верю как все это получилось тогда, и до каких масштабов выросло сегодня. Ты однозначно большая часть этой истории. Покойся с миром», — заявил Тимати, который тоже «воевал» с Децлом еще в юности.
«Ритмом музыка всяка ведома,//И с пластинок сдувая пылинки,//Вечеринка у Децела дома,//Собрался народ на поминки.//Подтянулся район и вся школа.//Кто-то снова и снова включал,//Для себя, а не для протокола,//«Мои слезы, моя печаль», — написал такие стихи Сергей Шнуров.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Detsl aka Le Truk