Пугачева, Баста, Тимати и другие звезды выразили соболезнования родным и поклонникам Децла

В Сети не утихает обсуждение очень печальной новости — ухода из жизни после сердечного приступа Кирилла Толмацкого, рэп-артиста, известного под псевдонимами Децл и Le Truk. Множество звезд уже выразили свою скорбь — знакомых с рэпером лично и тех, кто рос под его композиции.

«Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?» — так эмоционально высказалась Алла Борисовна Пугачева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Ей вторит внук Никита Пресняков: «До сих пор не могу поверить в произошедшие... еще недавно Кириха заходил ко мне в гости... а когда мне было 12 лет, Кирилл устроил меня в школу Брэйкдэнца. В 11 лет я затер его альбом «Кто Ты?» до дыр и кроме него ничего не слушал, выучил каждую строку каждого трека... начал носить широкие джинсы, балахоны, хотел стать репером... та самая эра до того как я услышал тяжелую музыку... R.I.P. Децл».