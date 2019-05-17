Создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин ушел из жизни в возрасте 102 лет

В США в возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения, лауреат Притцкеровской премии Бэй Юймин (аналог Нобелевской премии в архитектуре, - прим. ред.).
Из Китая семья Бэя Юймина перебралась в 1935 году. Учился в Пенсильванском университете и Массачусетском технологическом институте. В свободное время изучал творчество архитекторов. В 1955 году открыл свою фирму I. M. Pei & Associates.
Фото: Marc Rasmus/ Global Look press
Бэй Юймин прославился как создатель пирамиды Лувра, которая служит главным входом в музей. Пирамиду строили в 1985-1989 годах. Она стала символом Парижа наравне с Эйфелевой башней. Он также был автором проектов Художественного музея Индианского университета, Зала славы рок-н-ролла в Кливленде, Музея исламского искусства в Катаре, Майами-тауэра и десятков других крупных строений.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Wang Jiangang, Marc Rasmus/ Global Look press
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