Создатель пирамиды Лувра Бэй Юймин ушел из жизни в возрасте 102 лет

В США в возрасте 102 лет скончался американский архитектор китайского происхождения, лауреат Притцкеровской премии Бэй Юймин (аналог Нобелевской премии в архитектуре, - прим. ред.).

Из Китая семья Бэя Юймина перебралась в 1935 году. Учился в Пенсильванском университете и Массачусетском технологическом институте. В свободное время изучал творчество архитекторов. В 1955 году открыл свою фирму I. M. Pei & Associates.