Эдуард Успенский умер в Москве на 81-м году жизни

Несколько минут назад в прессе появилась информация о смерти легендарного писателя Эдуарда Успенского. 80-летний мужчина скончался в своем коттедже в Новой Москве, рядом с ним находилась вторая жена, с которой не так давно они снова расписались.

Утром 9 августа Успенский упал в обморок, после чего ему понадобилась экстренная медицинская помощь. От госпитализации Эдуард Николаевич отказался и почти две недели провел в постели. Незадолго до этого он выезжал на лечение в Германию. По некоторым данным, известный писатель боролся с онкологией, в феврале он собщил, что проходит четвертый курс химиотерапии.

Напомним, что Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года. Российские поклонники творчества писателя называют его «папой» крокодила Гены и Чебурашки. Также он написал «Дядя Федор, пес и кот», «Вниз по волшебной реке», «Гарантийные человечки» и не раз писал сценарии мультфильмов.