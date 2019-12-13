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Актриса Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет

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Екатерина Дурова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press

О кончине артистки сообщили в Театре на Малой Бронной.

13 декабря стало известно, что единственная дочь народного артиста СССР Льва Дурова — актриса Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет. Печальную новость сообщил Театр на Малой Бронной, где актриса служила последние годы.

«Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте театра. Екатерина Дурова всего на четыре года пережила своего легендарного отца. Народный артист СССР Лев Дуров умер в 2015 году.

Екатерина и Лев Дуровы

Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look press

Екатерина Дурова родилась в семье актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко 25 июля 1959 года. Окончила ГИТИС. Служила в Театре на Таганке, в Театре на Малой Бронной. Снялась в 30 фильмах, самые известные из них «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Поклонник».

У Екатерины Дуровой остались муж и двое детей: 40-летняя Екатерина и 33-летний Иван.

Фото: Natalia Shakhanova, Ekaterina Tsvetkova/ Global look press

Видео: Первый канал

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