Актриса Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
13 декабря стало известно, что единственная дочь народного артиста СССР Льва Дурова — актриса Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет. Печальную новость сообщил Театр на Малой Бронной, где актриса служила последние годы.
«Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится на сайте театра. Екатерина Дурова всего на четыре года пережила своего легендарного отца. Народный артист СССР Лев Дуров умер в 2015 году.
Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look press
Екатерина Дурова родилась в семье актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко 25 июля 1959 года. Окончила ГИТИС. Служила в Театре на Таганке, в Театре на Малой Бронной. Снялась в 30 фильмах, самые известные из них «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Поклонник».
У Екатерины Дуровой остались муж и двое детей: 40-летняя Екатерина и 33-летний Иван.
Фото: Natalia Shakhanova, Ekaterina Tsvetkova/ Global look press
Видео: Первый канал
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