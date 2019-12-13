Актриса Екатерина Дурова ушла из жизни в возрасте 60 лет

Екатерина Дурова родилась в семье актеров Льва Дурова и Ирины Кириченко 25 июля 1959 года. Окончила ГИТИС. Служила в Театре на Таганке, в Театре на Малой Бронной. Снялась в 30 фильмах, самые известные из них «Школьный вальс», «Фантазии Фарятьева», «Поклонник».

У Екатерины Дуровой остались муж и двое детей: 40-летняя Екатерина и 33-летний Иван.