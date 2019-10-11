passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Алексей Архипович Леонов

Фото: Viktor Chernov/ Global Look press

Дважды Герой СССР скончался в московской клинике.

Космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос, скончался в Москве. Алексей Архипович ушел из жизни 11 октября, эту информацию подтвердила помощница дважды героя Советского Союза, сообщает ТАСС.

Космонавта не стало после продолжительной болезни. Последние дни жизни Алексей Леонов провел в больнице.

Первый в истории человечества выход в космос состоялся 18 марта 1965 года. Его совершили летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля «Восход-2», который пилотировал космонавт Павел Беляев.

Алексей Леонов в открытом космосе

По словам помощницы Алексея Леонова Натальи Филимоновой, прощание и похороны космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

У Алексея Леонова остались супруга, дочь и двое внуков.

Passion.ru выражает слова глубокого соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Архиповича Леонова.

Фото: Viktor Chernov, Kremlin Pool, Komsomolskaya Pravda, Alexander Chernykh/ Global Look press

Видео: Роскосмос ТВ

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!