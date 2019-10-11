Космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет

Космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос, скончался в Москве. Алексей Архипович ушел из жизни 11 октября, эту информацию подтвердила помощница дважды героя Советского Союза, сообщает ТАСС.

Космонавта не стало после продолжительной болезни. Последние дни жизни Алексей Леонов провел в больнице.

Первый в истории человечества выход в космос состоялся 18 марта 1965 года. Его совершили летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля «Восход-2», который пилотировал космонавт Павел Беляев.