Космонавт Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет
Фото: Viktor Chernov/ Global Look press
Космонавт Алексей Леонов, первым в истории вышедший в открытый космос, скончался в Москве. Алексей Архипович ушел из жизни 11 октября, эту информацию подтвердила помощница дважды героя Советского Союза, сообщает ТАСС.
Космонавта не стало после продолжительной болезни. Последние дни жизни Алексей Леонов провел в больнице.
Первый в истории человечества выход в космос состоялся 18 марта 1965 года. Его совершили летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля «Восход-2», который пилотировал космонавт Павел Беляев.
По словам помощницы Алексея Леонова Натальи Филимоновой, прощание и похороны космонавта состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.
У Алексея Леонова остались супруга, дочь и двое внуков.
Passion.ru выражает слова глубокого соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Архиповича Леонова.
Фото: Viktor Chernov, Kremlin Pool, Komsomolskaya Pravda, Alexander Chernykh/ Global Look press
Видео: Роскосмос ТВ
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