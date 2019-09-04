passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Умер легендарный фотограф Питер Линдберг, снимавший звезд и супермоделей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Питер Линдберг и Рианна

Фото: Instagram

Ему было 74 года.

3 сентября ушел из жизни легендарный фотограф Питер Линдберг, работавший с самыми известными супермоделями и сотнями голливудских знаменитостей.

Питер Линдберг снимает Миллу Йовович для Vogue

О смерти Питера Диндберга сообщили на его странице в Instagram. «С большой грустью мы сообщаем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет. У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Жереми, Симон, Иосиф и семь внуков. Он оставил после себя большую пустоту», - говорится в сообщении.

Линдберг сотрудничал с ведущими мировыми глянцевыми изданиями. Снимал таких звезд, как Анджелина Джоли, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и других звезд первой величины. Линдберг был единственным фотографом известных календарей Pirelli, на страницы которого приглашали самых ярких и значимых знаменитостей.

Одна из самых известных работ Питера Линдберга. Супермодели Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон, Татьяна Патитц

Фото: EAST NEWS

Одной из последних работ Питера Линдберга стала обложка сентябрьского номера Vogue UK, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл.

Петер Линдберг родился в Польше, но вырос в ФРГ. В художественной школе он изучал живопись, однако через несколько лет увлекся фотографией, и уже в 1973 году стал рекламным фотографом. После переезда в Париж в 1978-м Питер начал головокружительную карьеру. Он снимать топ-моделей и актрис, среди которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Изабелла Росселлини, Наталья Водянова и многие-многие другие.

Линдберг реализовал проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани. Питер Линдберг - один из самых выдающихся в мире фотографов моды. Именно ему приписывают создание феномена супермоделей 1990-х годов.

Текст: Галина Нежнева

Фото: East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги