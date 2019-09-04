Умер легендарный фотограф Питер Линдберг, снимавший звезд и супермоделей

3 сентября ушел из жизни легендарный фотограф Питер Линдберг, работавший с самыми известными супермоделями и сотнями голливудских знаменитостей.
О смерти Питера Диндберга сообщили на его странице в Instagram. «С большой грустью мы сообщаем о смерти Питера Линдберга 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет. У него остались жена Петра, первая жена Астрид, четыре сына Бенджамин, Жереми, Симон, Иосиф и семь внуков. Он оставил после себя большую пустоту», - говорится в сообщении.
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It is with great sadness that we announce the passing of Peter Lindbergh on September 3rd 2019, at the age of 74. He is survived by his wife Petra, his first wife Astrid, his four sons Benjamin, Jérémy, Simon, Joseph and seven grandchildren. He leaves a big void.
Линдберг сотрудничал с ведущими мировыми глянцевыми изданиями. Снимал таких звезд, как Анджелина Джоли, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и других звезд первой величины. Линдберг был единственным фотографом известных календарей Pirelli, на страницы которого приглашали самых ярких и значимых знаменитостей.
Фото: EAST NEWS
Одной из последних работ Питера Линдберга стала обложка сентябрьского номера Vogue UK, приглашенным редактором которого стала Меган Маркл.
Петер Линдберг родился в Польше, но вырос в ФРГ. В художественной школе он изучал живопись, однако через несколько лет увлекся фотографией, и уже в 1973 году стал рекламным фотографом. После переезда в Париж в 1978-м Питер начал головокружительную карьеру. Он снимать топ-моделей и актрис, среди которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Изабелла Росселлини, Наталья Водянова и многие-многие другие.
Линдберг реализовал проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани. Питер Линдберг - один из самых выдающихся в мире фотографов моды. Именно ему приписывают создание феномена супермоделей 1990-х годов.
Текст: Галина Нежнева
Фото: East News
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