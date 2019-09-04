Умер легендарный фотограф Питер Линдберг, снимавший звезд и супермоделей

Петер Линдберг родился в Польше, но вырос в ФРГ. В художественной школе он изучал живопись, однако через несколько лет увлекся фотографией, и уже в 1973 году стал рекламным фотографом. После переезда в Париж в 1978-м Питер начал головокружительную карьеру. Он снимать топ-моделей и актрис, среди которых Настасья Кински, Наоми Кэмпбелл, Изабелла Росселлини, Наталья Водянова и многие-многие другие.

Линдберг реализовал проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной и Джорджо Армани. Питер Линдберг - один из самых выдающихся в мире фотографов моды. Именно ему приписывают создание феномена супермоделей 1990-х годов.