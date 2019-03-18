Ранний успех и неудачи, любимые мужчины и тяжелые болезни: история жизни Юлии Началовой

«Сначала я пила воду. А потом уже ничего не пила и не ела. Я просто довела себя до анорексии. Конечно, я не была довольна собой. Сейчас, если сталкиваюсь в альбоме с фотографиями того периода, не узнаю сама себя. Остановила меня фраза доктора. Он сказал, что если так будет продолжаться, то у меня не будет детей. Дима меня поощрял, говорил, что ему всё нравится. С ним после всего этого я рассталась. Просто сменила замки и всё. Сейчас мы не общаемся», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Вскоре Началова познакомилась со своим вторым супругом — футболистом Евгением Алдониным. Влюбленные поженились в 2006 году, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Вера.