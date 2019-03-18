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Ранний успех и неудачи, любимые мужчины и тяжелые болезни: история жизни Юлии Началовой

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Юлия Началова

Фото: Starface
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Юлии Началовой не стало 16 марта. Певица, прославившаяся благодаря хиту «Герой не моего романа», скончалась в больнице после продолжительной борьбы с многочисленными заболеваниями. Ей было всего 38 лет. В памяти близких людей, коллег и многочисленных поклонников она осталась лучезарной и обаятельной, открытой и абсолютно не пафосной. Как жила, кого любила, о чем мечтала Юлия Началова? Как с годами менялись ее стиль, внешность, творчество и личная жизнь?

Юлия Началова дебютировала на профессиональной сцене в пять лет, в 11 стала победительницей конкурса «Утренняя звезда», а в 14 уже выпустила первый альбом и одержала победу на международном вокальном конкурсе Big Apple, оставив позади Кристину Агилеру. Повзрослевшая Началова прославилась хитом «Герой не моего романа», в котором очень пронзительно пела о любви, которую не сберегла.

Фото: Eastnews

В первый раз Юлия Началова вышла замуж рано — в 20 лет она связала себя узами брака с участником группы «Премьер-министр» Дмитриям Ланским. Ребята развелись уже спустя пару лет, после участия певицы в экстремальном реалити-шоу «Последний герой», Причиной, по словам Юли, стала банальная неготовность к семейной жизни. Кроме того, во время этого брака она болела нервной анорексией. Всего за полтора месяца певица сбросила 25 килограммов, чтобы угодить супругу.

Дмитрий Ланской и Юлия Началова

Фото: Eastnews

«Сначала я пила воду. А потом уже ничего не пила и не ела. Я просто довела себя до анорексии. Конечно, я не была довольна собой. Сейчас, если сталкиваюсь в альбоме с фотографиями того периода, не узнаю сама себя. Остановила меня фраза доктора. Он сказал, что если так будет продолжаться, то у меня не будет детей. Дима меня поощрял, говорил, что ему всё нравится. С ним после всего этого я рассталась. Просто сменила замки и всё. Сейчас мы не общаемся», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Вскоре Началова познакомилась со своим вторым супругом — футболистом Евгением Алдониным. Влюбленные поженились в 2006 году, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Вера.

Фото: Eastnews

Казалось бы, певица наконец обрела семейное счастье, повзрослела и стала более уверенной в себе молодой успешной женщиной. Но, как выяснилось, Юля снова была недовольна собой, из-за чего решилась на очередные трансформации своего тела ради красоты. В 2007 году она перенесла неудачную пластическую операцию по увеличению груди, которая едва не стоила ей жизни — импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек. Врачам удалось спасти Началову, после чего она решила сосредоточиться на карьере: она мечтала покорить мировой шоу-бизнес и улетела записывать альбом в Лос-Анджелес. Выпущенный там англоязычный альбом Wild Butterfly большого успеха не имел, зато в США Юля нашла новую любовь.

Юлия Началова и Александр Фролов

Фото: Eastnews

Юлия Началова познакомилась с хоккеистом Александром Фроловым, с которым после развода со вторым супругом прожила в гражданском браке пять лет. К сожалению, закончились эти отношения не очень красиво. Спортсмен подал на певицу в суд. Несколько лет назад Фролов выкупил часть 167-метровой квартиры Началовой за двадцать миллионов рублей, однако она попыталась признать сделку купли-продажи недействительной. После долгих разбирательств Фролов, в марте этого года, подал иск в Верховный суд РФ, а спустя пару дней Началова попала в реанимацию.

По сообщениям СМИ, певица перенервничала, после чего у нее поднялся уровень сахара в крови. Выяснилось, что Юлия Началова болела не только подагрой, о чем было известно ранее, но и диабетом второго типа и системной красной волчанкой. В итоге 11 марта она а была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с осложнениями от подагры и волчанки, с высоким уровнем сахара в крови и начинающейся гангреной ноги, которая развилась после незначительной травмы и самостоятельного лечения. Утром 16 марта певице сделали операцию на ноге, а вечером того же дня, в 18:20 по московскому времени, Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.

Для коллег Юлии Началовоц ее смерть стала шоком. Многие звезды шоу-бизнеса написали в соцсетях о том, как потрясены случившимся, и рассказали о том, какой талантливой певицей и располагающим к себе человеком она была. Все сошлись в том, что от улыбки Юли на душе становилось светлее, а о своих проблемах она, если и говорила, то со смехом и шутками.

Сергей Лазарев признался, что всегда восхищался талантом Юли и считал ее недооцененной певицей, русской Мэрайей Кэри, которая всем еще покажет и будет на вершинах хит-парадов. Близкий друг Началовой Александр Панайотов рассказал, что она очень переживала из-за того, что ее карьера складывается не так, как ей бы хотелось, однако она верила, что еще выпустит свой главный альбом, который станет долгожданным прорывом... К сожалению, не записать его певица так и не успела.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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