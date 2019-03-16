«Сказка закончилась, принцессы больше нет…»: звезды скорбят о певице Юлии Началовой

16 марта пришла печальная новость — не стало 38-летней певицы Юлии Началовой. Многочисленные друзья и поклонники улыбчивой блондинки не могут в это поверить и посвящают ей трогательные строки в социальных сетях.
«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна.Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Алла Пугачева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим.ред.). Ей вторит супруг Максим Галкин: «Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз».
«Юля, светлая, нежная, смешливая, никогда не жаловалась, про свои невзгоды рассказывала так, как будто это очередной анекдот. Твой уход - большая потеря для всех нас», – поделилась Алена Свиридова.
«Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал «Россия», и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех», — написал Валерий Леонтьев.
«Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу.. Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь «Привет, я Юля».. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой.. и потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце...» – написал Александр Панайотов.
«Юлечка!💔Ты всегда улыбалась! Всегда! Теперь понимаю, что даже через боль... Невероятная, светлая, с голосом ангела», — написала Алсу. «Юлечка!!!! Я не могу поверить!!! Только что переписывались, обсуждали книжки, гастролировали вместе... Царствие небесное! Ты очень светлый, добрый человечек! Я уверена что тебе там будет хорошо! 🙏 Приношу свои соболезнования семье и всем, кто знал Юлю!!! Скорбим с вами! Вечная память!» — соболезнует экс-«татушка» Лена Катина.
«СКАЗКА ЗАКОНЧИЛАСЬ, ПРИНЦЕССЫ БОЛЬШЕ НЕТ», — написал Стас Костюшкин.
«Только что вышла со сцены, и узнала что не стало Юлии Началовой 💔 это ужасная трагедия! Больно от того, что так рано могут уходить люди! Она была такой красивой, такой талантливой! Русская Мэрайя Керри ...Скорбь... Мои искрение соболезнования семье и миллионам поклонников этого ангела ❤🙌🏽 Как такое возможно 😢😢😢 Маленькая, хрупкая, нежная, неземная наша девочка 😢 Слезы и ком в горле от того, произошло 😭 Все верили, что ты справишься ... Как несправедливо...Нет слов 😭😭😭Скорбим 💔» – написала Ольга Бузова.
«Юля...больно..горько..не верится..Светлая память!» — скорбит Татьяна Буланова.
«Это все не укладывается у меня в голове. Юля. Надеюсь ей там лучше. Дай Бог сил пережить это горе родным, близким и дочери. У меня нет слов. 💔» – написала Виктория Дайнеко.
«Юлечка моя дорогая ,сколько лет мы были рядом , сколько программ и поездок , как так 🙈я больше не услышу твой заразительный смех и волшебный голос !!! Почему так несправедливо ....... ты навсегда в моём сердце ……», — написал Николай Басков и показал последнее видео, которое ему прислали Юлия Началова и Александр Панайотов.
«Юленька....😔 Такая молодая, красивая, талантливая, успешная. Жить да жить....Юля была добрым, светлым, тонким человеком, ну почему всё так... Так мы все надеялись на ее выздоровление.🙏🏻 Нет слов... Юлечка, царствие небесное... Жизнь-это миг…», — написала Анастасия Волочкова.
«Юля Началова как-то приехала в Тбилиси. Я работала тогда на ТВ и очень хорошо помню, как ее улыбка топила напрочь сердца наших мальчиков. ⠀ Мой товарищ Темо влюбился в неё мгновенно. Он не давал ей свободной секунды, чтобы взглянуть на кого-то, кроме себя... Розы, розы и ещё раз розы. Для этой девочки ничего не было жалко. Два ее огромных голубых глаза смотрели на тебя тарелками самого июльского лета, когда пот начинал струиться автоматчески и глаза щурились всё время. Больно, что это лето так рано закончилось. Светлая тебе память, солнечная Юля» – написала Тина Канделаки.
Юленька, милая моя девочка! Спасибо за свет, которым ты освещала всё вокруг себя! Прощай, лучезарная красавица! Царствие небесного🙏🏼🙏🏼🙏🏼» – написала Эвелина Бледанс.
«Друзья, сегодня на 38 -м году жизни скончалась в московской больнице, удивительная певица, музыкант, редких качеств человек, талантливейшая драгоценная , наша коллега- Юлия Началова. Безумная потеря такого таланта, необычайной девушки. Юленька впала в кому от диабета и не приходя в сознание ушла от нас навсегда! Так скоротечно, нелепо. Боже за что??? Такая стройняшка откуда такие болезни? Это по настоящему светлая душа, отчаянно борящаяся за жизнь последние годы. Вечная память дорогая Юля, ты луч света в темном царстве. Нежная, романтичная, прекрасная и достойное всех наград дарование! Покойся с миром!» — написал Данко.
«Юлечка! Я знал тебя 29 лет!!! Почти всю свою жизнь! Царствия тебе Небесного, родная! Ты всегда будешь в наших сердцах! Твой талант и твоя душа будут звучать в твоей музыке и голосе всегда! Любим тебя! С Богом!» — написал Влад Топалов.
«Юля-это Певица, которую я всегда называл русской Мэрайей Кэри, потому что у Юли, одной из немногих в нашей стране , были невероятно свободные, ненадуманные мелизмы, такой подвижный голос, такой потрясающий субтон и песочек в голосе, при этом ноты могла брать высоченные... так случилось, что подобная культура в нашей стране массово не особо востребована среди публики... Юля, на мой взгляд, не дополучила должного ей внимания зрителя и слушателя... но я верил всегда, что все у нее впереди.... сегодня Юли не стало....((( давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно... Юля!! Небесный потрясающий голос... покойся с миром!!» — скорбит Сергей Лазарев.
«Нет ни одной фотографии, где бы Юлечка не улыбалась...нет ни одного слова, которым можно описать боль потери и непонимание этой трагической ситуации..она была очень сильной женщиной, теплой , искренней и верной подругой, наиталантливейшей певицей и главное- чуткой и трепетной мамой... мои самые глубочайшие соболезнования родителям, доченьке , всем близким...Юленька, но поверить в случившееся пока нет никаких сил…🙏», — написала Юлия Ковальчук.
«Страшно. Рано. Доченька осталась. Мама . Как такое пережить.... Господи, дай близким сил и мужества. Юленька, покойся с миром🙏🏼 Царствия Небесного🙏🏼», — написала Полина Гагарина.
«Юленька...Господи, как же так?... Улыбающийся , Светлый человек с таким красивым , всегда узнаваемым голосом ... Нет слов ... шок...Царствие Небесное, вечная Светлая память …», — скорбит Алена Хмельницкая.
«R.I.P Юлечка ,девочка наша ,как же страшно 😢 Не верю что это случилось 😪 #скорбим #любим #бесконечнопомним это шок ,как жалко», — написала Дана Борисова.
«Юлечка, как же так?.. Такая светлая, такая влюблённая в жизнь, такая талантливая, такая молодая... В голове не укладывается», – скорбит Игорь Верник.
Анастасия Макеева поделилась архивным видео с Юлией Началовой: «Проснулась я с мыслью о тебе и нет сил поверить ,что такое солнышко больше не светит для нас🙈Как же больно осознавать, что ты ушла.Светлая, тёплая, добрая, нежная.Это видео с твоего дня рождения и как горько, что больше не будет таких вечеров ,где ты как ребёнок смеёшься и танцуешь и поешь. Лети ,дорогая 🙈🙈🙈ты навсегда в наших сердцах. Ангел с божественным голосом».
«Юля.... когда я увидела тебя впервые на сцене,мне было примерно 14 ... ? Помню,как сидела в зале( была репетиция...) а ты,такая маленькая ,пела ... именно тогда поняла,что такое мурашки по коже ,что такое волшебство звука... что такое -быть уникальной .. Частичка тебя здесь ,а ты уже нет... мы все будем помнить...», – написала Анна Плетнева.
«Если б можно было знать тогда , что это будет нашей последней встречей ... Прощай , наша добрая, светлая, талантливая , очень сильная девочка. Ты умела дружить и любить , как никто ... Лети высоко ...», – скорбит Пелагея.
«БОЛЬНО..... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО..... Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ..... ПРОЩАЙ, АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ.....», – написал Филипп Киркоров.
«С Юлей Началовой пересекались редко , в основном, на сцене. Как и все , верила , что эта лучезарная девочка выкарабкается. Светлая память...», – написала Яна Чурикова.
«Минуту назад узнала эту страшную новость. Юленька, но как же так????? Что ж это за рок такой? Почему такой короткой была твоя жизнь? Как бы хотелось, чтобы все это оказалось неправдой, журналистской выдумкой!!!! Какая трагедия для семьи, близких, друзей, коллег, поклонников, для всех, кто тебя любил. Царствия тебе небесного, наша хорошая девочка!» – скорбит Валерия.
«На этой фотографии запечатлена наша последняя встреча с Юлей. Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила её! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слёзы наворачивались! Мы не были близкими подругами, но каждый раз при встрече было ощущение, что знаем друг друга сто лет! Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли!Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви! Спасибо за всё Тепло, Эмоции и Любовь, что ты излучала🙏🏻 Как горько, что так мало тебе было отпущено.... Сострадаю всем родным и близким Юли🙏🏻 Как же им сейчас тяжело» – написала Анфиса Чехова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, Instagram
Видео: Instagram