«Сказка закончилась, принцессы больше нет…»: звезды скорбят о певице Юлии Началовой

16 марта пришла печальная новость — не стало 38-летней певицы Юлии Началовой. Многочисленные друзья и поклонники улыбчивой блондинки не могут в это поверить и посвящают ей трогательные строки в социальных сетях.

«Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна.Прощай светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка», — написала Алла Пугачева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – прим.ред.). Ей вторит супруг Максим Галкин: «Умерла Юля Началова. Так больно, что ушёл такой светлый, талантливый человек. Да, переживали, следили за страшными обрывками новостей о её тяжёлом состоянии, но уверены были, что выкарабкается, ведь невозможно, чтоб так рано. Ведь совсем недавно вместе снимались - смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз».

«Юля, светлая, нежная, смешливая, никогда не жаловалась, про свои невзгоды рассказывала так, как будто это очередной анекдот. Твой уход - большая потеря для всех нас», – поделилась Алена Свиридова.

«Мы, к сожалению, мало общались с Юлией Началовой. Нас свёл канал «Россия», и мы вместе вели две-три программы на День Святого Валентина. Она осталась в моей памяти очень воспитанной, приветливой, удивительно приятной женщиной. Была прекрасной партнёршей. Бесконечно жаль, что такая талантливая, красивая, молодая женщина ушла... Могла бы ещё много лет жить и работать, радовать себя и всех», — написал Валерий Леонтьев.

«Моя родная, я никогда не забуду нашу первую встречу.. Новый 2004 год, клуб Метелица.. как невзначай ты подходишь ко мне, берёшь меня за руку, и так по простому говоришь «Привет, я Юля».. А я стоял с открытым ртом и не верил в происходящее, так как для меня уже тогда ты была легендарной Юлей Началовой.. и потом началась дружба. Крепкая. Без компромиссов и подтекстов. Настоящая, искренняя, честная, глубокая. Ты всегда была, есть и будешь моей сестрой.. Как же это чертовски трудно.. принять. прости нас, что недооценили, что не уберегли.. ты навсегда в моем сердце...» – написал Александр Панайотов.