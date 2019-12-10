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Юрий Лужков умер на 84-м году жизни

Экс-мэр Москвы ушел из жизни 10 декабря.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в возрасте 83 лет. Экс-градоначальник российской столицы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.

Фото: EAST NEWS

Юрий Лужков был мэром Москвы в 1992-2010 годах. В 2016 году Владимир Путин наградил Юрия Лужкова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. В 1987 году Лужков стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, в 1990 году его выдвинули пост председателя Мосгорисполкома. Уже через год Лужкова избрали вице-мэром Москвы, а позднее он стал премьером городского правительства Москвы.

6 июня 1992 Юрий Лужков стал мэром Москвы.

Фото: East News

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