Юрий Лужков умер на 84-м году жизни

Юрий Лужков был мэром Москвы в 1992-2010 годах. В 2016 году Владимир Путин наградил Юрия Лужкова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности. В 1987 году Лужков стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома, в 1990 году его выдвинули пост председателя Мосгорисполкома. Уже через год Лужкова избрали вице-мэром Москвы, а позднее он стал премьером городского правительства Москвы.

6 июня 1992 Юрий Лужков стал мэром Москвы.