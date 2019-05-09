В Москве скончался известный журналист Сергей Доренко

Известный журналист Сергей Доренко 9 мая пережил клиническую смерть. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти его. Сообщение о ДТП на Садовом кольце поступило в экстренные службы в 18.20. Приехавшая бригада медиков констатировала клиническую смерть.

Как сообщает телеграм-канал Mash, Доренко ехал на мотоцикле марки «Триумф» в Москве. Внезапно ему стало плохо, он не смог справиться с управлением и упал. Дальше по инерции он пролетел до отбойника на противоположной стороне дороги. Сергею Доренко было 59 лет.