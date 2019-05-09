В Москве скончался известный журналист Сергей Доренко

Известный журналист Сергей Доренко 9 мая пережил клиническую смерть. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти его. Сообщение о ДТП на Садовом кольце поступило в экстренные службы в 18.20. Приехавшая бригада медиков констатировала клиническую смерть.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Доренко ехал на мотоцикле марки «Триумф» в Москве. Внезапно ему стало плохо, он не смог справиться с управлением и упал. Дальше по инерции он пролетел до отбойника на противоположной стороне дороги. Сергею Доренко было 59 лет.
Фото: Kremlin Pool/ Global Look press
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва», продюсер, журналист, радиоведущий Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году окончил историко-филологический факультет Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Работал переводчиком с иностранными делегациями. На телевидение пришел в апреле 1985 года. Работал на Центральном телевидении, был ведущим таких популярных программ, как «120 минут», «Новости», «Подробности», «Версии» на разных каналах. До последнего времени вел авторский канал на youtube.
У Сергея Доренко осталось пять детей.