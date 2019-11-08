Создатель культовых сумок на все времена Патрик-Луи Виттон умер в возрасте 68 лет

Новость о печальном событии опубликовали в Instagram-аккаунте модного Дома. «С глубокой грустью мы вынуждены сообщить о смерти Патрика Луи-Виттона. Выражаем наши соболезнования его семье, в частности, его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, и внукам. Патрик-Луи последовал семейной традиции, присоединившись к мастерской в 1973 году как ремесленник. Его знания и страсть к созданию чемоданов сформировали новую эстетику путешествия», – прокомментировали представители бренда.