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Создатель культовых сумок на все времена Патрик-Луи Виттон умер в возрасте 68 лет

Праправнук основателя легендарного торгового дома Louis Vuitton Патрик-Луи Виттон умер в возрасте 68 лет. Причина смерти пока не установлена.

Новость о печальном событии опубликовали в Instagram-аккаунте модного Дома. «С глубокой грустью мы вынуждены сообщить о смерти Патрика Луи-Виттона. Выражаем наши соболезнования его семье, в частности, его сыновьям Пьеру-Луи и Бенуа-Луи, и внукам. Патрик-Луи последовал семейной традиции, присоединившись к мастерской в 1973 году как ремесленник. Его знания и страсть к созданию чемоданов сформировали новую эстетику путешествия», – прокомментировали представители бренда.

Фото: Instagram

Дом Louis Vuitton ведет свою историю с 1854 года, когда он был основан потомственным ремесленником Луи Виттоном во Франции. Изначально торговый дом специализировался на производстве дорожных сундуков, а затем – чемоданов. По сей день компания сохраняет лидирующие позиции на рынке чемоданов, сумок, обуви и одежды класса «люкс». Среди поклонников марки – Анджелина Джоли, Эмма Стоун, Ким Кардашьян, Катрин Денев, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие другие.

Фото: Eastnews, Instagram

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