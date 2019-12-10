Cолистка группы Roxette умерла после многолетней борьбы с раком мозга

Второй участник легендарного дуэта Roxette Пер Гессле признался, что его жизнь больше никогда не будет прежней. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — сказал он.

Рак мозга у Мари Фредрикссон диагностировали в 2002 году. После того, как у Мари возникли проблемы с памятью и передвижением, медики посоветовали ей воздержаться от гастролей, и Roxette объявил об их прекращении в 2016 году.

Мари и Пер создали Roxette в 1986 году. Всего три года спустя мирровую известность им принесла песня The Look.