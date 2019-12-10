Cолистка группы Roxette умерла после многолетней борьбы с раком мозга
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Фото: EAST NEWS
Солистка легендарной шведской группы Roxett Мари Фредрикссон скончалась после многолетней борьбы с раком мозга.
Смерть певицы подтвердил ее менеджер Мари Димберг. «С большой грустью мы объявляем, что одна из наших любимых артистов ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни», — заявила Димберг.
Фото: EAST NEWS
Второй участник легендарного дуэта Roxette Пер Гессле признался, что его жизнь больше никогда не будет прежней. «Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней», — сказал он.
Рак мозга у Мари Фредрикссон диагностировали в 2002 году. После того, как у Мари возникли проблемы с памятью и передвижением, медики посоветовали ей воздержаться от гастролей, и Roxette объявил об их прекращении в 2016 году.
Мари и Пер создали Roxette в 1986 году. Всего три года спустя мирровую известность им принесла песня The Look.
За 30 лет существования дуэт Roxette дал 557 концертов. Четыре песни группы поднимались на первое место в американских чартах Billboard. Всего группа продала 75 млн копий альбомов.
У Мари Фредрикссон остался муж Микаэль Боиош и двое детей — 26-летняя дочь Юсефин и 23-летний сын Оскар.
Фото: East News
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