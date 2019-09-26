Экс-президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет

В четверг, 26 сентября, из Франции пришло печальное известие. На 87-м году жизни скончался бывший президент республики Жак Ширак. О смерти политика сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на членов его семьи. «Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — рассказал зять Жака Ширака Фредерик Сала-Бару.

Напомним, Жак Ширак занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год.