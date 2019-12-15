Актриса Анна Карина умерла в возрасте 79 лет от онкологического заболевания

Анна Карина – творческий псевдоним датчанки Ханны Карин Бларке Байер, который она взяла по совету Коко Шанель. В 1958 году Ханна переехала в Париж, где ее заметил известный режиссер Жан-Люк Годар. В 1961 году на экраны вышла первая совместная работа Жана-Люка и Анны «Женщина есть женщина», за роль в которой Анна удостоилась премии «Серебряный медведь». Партнерами актрисы в этой картине стали Жан-Клод Бриали и Жан-Поль Бельмондо, а автором музыки выступил Мишель Легран. Жан-Люк Годар был удостоин специального приза «Серебряный медведь» за этот фильм.

В фильмографии Анны Карины более сорока картин, актриса работала с такими режиссерами, как Лукино Висконти, Райнер Фассбиндер, Марта Месарош, Аньес Варда, однако наибольшую известность ей принесло сотрудничество с Жаном-Люком Годаром.